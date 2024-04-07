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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن طرح وظائف لحملة البكالويوس فأعلى

هيئة الزكاة والضريبة
أرشيفية
أ أ
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
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- مستشار تنظيمي أول (Regulatory Senior Advisor)
- مشرف تطبيقات تقنية المعلومات (IT Applications Supervisor)
- خبير التخليل الاقتصادي (Economic Analysis Expert)

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال
- القانون
- الاقتصاد
- الإحصاء
- الرياضيات
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- أو مايعادلهم

نبذة عن الهيئة:

 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
 

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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