الثلاثاء، 13 جمادى الثانية 1445 ، 26 ديسمبر 2023

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هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن توفر وظائف شاغرة في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:

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- خبير تحليل السلامة الحتمية (Deterministic safety analysis expert)
- خبير تحليل النظم (System analysis expert)
- خبير تقييم السلامة الاحتمالية ( Probabilistic safety assessment expert)
- خبير سلامة التصميم (Design safety expert)
- خبير المفاعلات النووية (Nuclear Reactor expert)

التخصصات المطلوبة:


- نظم المعلومات
- تقنية المعلومات
- التقنية
- علوم الحاسب
- العلوم
- الرياضيات
- الهندسة
- أو مايعادلهم

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المطلوبة.
- المعدل التراكمي جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله.
- خبرة في مجال العمل.
- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي للأعمال المكتبية.

نبذة عن الهيئة:


هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء في 13 مارس 2018، ومقرها في العاصمة الرياض.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصها.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.


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