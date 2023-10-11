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صحيفة تواصل الالكترونية

هل يوجد حد أعلى للدعم.. حساب المواطن يوضح؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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أكد برنامج حساب المواطن، أنه يتم إيداع وتخصيص الدعم المستحق لكل متقدم حسب المعايير المحددة سلفاً.
جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حسابه خدمة المستفيدين على سؤال مستفيد قال فيه : "هل صحيح أن الحد الاعلى للدعم هو 2088؟".اضافة اعلان

معايير الاستحقاق


وأجاب حساب المواطن، بقوله إنه يتم تخصيص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير الآتية :
- إجمالي دخل الأسرة
- عدد التابعين وأعمارهم بما لا يتجاوز مقدارالدعم المقدم قيمة الاستحقاق للأسرة المكونة من6 أفراد(العائل و2 تابعين بسن18وأكثر و3 تابعين أقل من18)
وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه يمكن معرفة مبلغ الدعم من خلال استخدام الحاسبة http://Portal.ca.gov.sa

ضوابط حساب المواطن


وفي وقت سابق أكد برنامج حساب المواطن , أنه بناءً على التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل، علاوة على استمرار العمل بالبرنامج، فقد عمل البرنامج انطلاقًا من المهام المنوطة به، على تطوير وتعديل ضوابطه بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.

حد الدخل المانع


وأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن , فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا )، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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