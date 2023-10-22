الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

هل ينطبق عليك؟.. أعلى راتب لاستحقاق دعم حساب المواطن

حساب المواطن (11)
حساب المواطن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

حدد حساب المواطن، 20 ألف ريال كأعلى سقف للراتب لشمول المستفيد ببرنامج الدعم.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحقًا للدعم سيشمله الدعم، ويختلف الاستحقاق وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20,000 ريال".اضافة اعلان


وأضاف: "وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكان مستحقًا للدعم، يمكنه التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهته مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وقال إن ذلك يأتي بناءً على التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل، علاوة على استمرار العمل بالبرنامج، فقد عمل البرنامج انطلاقًا من المهام المنوطة به.
 وأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن، فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م.

التعديلات الجديدة 


تتضمن التعديلات الجديدة:
- تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
- إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
- ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
- وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم. 

اقرأ أيضا

1024
11:31 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات للحصول على شهادة الزكاة أو الضريبة

67967759
10:13 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

الموعد والمجال.. "ريادة" يطرح دورة مجانية عن بُعد لكافة أفراد المجتمع

Capture
9:28 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

بالتفاصيل.. استمرار التقديم على وظائف وزارة الطاقة لهؤلاء الخريجين

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
9:02 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

توضيح مهم من التأمينات للمطلقات بخصوص صرف المعاش

اقرأ أيضا

تم تقديمه لهذا الموعد.. موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر

عدد فرص الإعفاء لمستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم الاختبارات

وزارة الطاقة تعلن عن 62 وظيفة شاغرة في مختلف المناطق

مكافأة 4000 ريال.. معهد الرياض للتقنية يعلن عن فتح باب التدريب والتوظيف

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن أرقام المرشحين على الوظائف المعلنة بالإدارة العامة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 11:23 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

لمن يريد الاستقلال عن أسرته في حساب المواطن.. تعرف على الشرط

حساب المواطن 7:34 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

قبل 4 أيام من صرف الدفعة الجديدة.. تحذير جديد من حساب المواطن للبنوك

حساب المواطن 2:15 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

هل يتوقف حساب المواطن عن أسرة المتواجد في الخارج لخدمة الوطن؟

حساب المواطن 12:12 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

قبل صرف دفعة أكتوبر.. حساب المواطن يرد على البنوك بإجراء حازم

اقرأ أيضا

المياه الوطنية
7:17 م السبت، 21 أكتوبر 2023

"المياه الوطنية" تعلن عن 34 وظيفة شاغرة في عدة تخصصات

اسطوانات الغاز
2:34 م السبت، 21 أكتوبر 2023

برواتب تصل لـ(8,000)ريال.. وظائف شاغرة في قطاع الغاز

الخدمات الطبية وزارة الدفاع
1:24 م السبت، 21 أكتوبر 2023

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن

الجوازات
1:19 م السبت، 21 أكتوبر 2023

طريقة تغيير الصورة الشخصية في جواز السفر الساري

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

وزير النقل المهندس صالح الجاسر
12:05 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

وزير النقل: المملكة تقفز 8 مراتب عالمية في مناولة الحاويات (فيديو)

حساب المواطن (11)
12:00 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

هل ينطبق عليك؟.. أعلى راتب لاستحقاق دعم حساب المواطن

مجيد بن فهد العبد الجبار رئيسًا تنفيذيًا للشركة.
11:42 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

"العبد الجبار" رئيسًا تنفيذيًا لشركة إعادة التمويل العقاري.. من هو؟

ارامكو السعودية
11:33 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

أرامكو تقوم ببناء أول توأم رقمي بسلاسل الإمداد في العالم (فيديو)

1024
11:31 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات للحصول على شهادة الزكاة أو الضريبة

صواريخ نووية
10:57 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

سيناريوهات مخيفة.. كيف ينجو البشر من حرب نووية محتملة؟