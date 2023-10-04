هل ينتهي حساب المواطن هذا الشهر؟.. البرنامج يجيب

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أعلن حساب المواطن، استمرار برنامج الدعم لأجل غير مسمى، وذلك قبل أيام من إيداع دفعة شهر أكتوبر في حسابات المستفيدين. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "البرنامج لايزال قائمًا علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير".

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

