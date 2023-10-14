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صحيفة تواصل الالكترونية

هل يمكن للمشترك التقديم على قروض شخصية؟.. التأمينات توضح

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات
أ أ
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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنها لا تقدم قروضاً شخصية للمشتركين أو لعملاء الخدمات التأمينية.
جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية التقديم للحصول على قروض شخصية عبر  التأمينات، أو مؤسسة التقاعد.اضافة اعلان

القروض الشخصية

وأجابت المؤسسة العامة للتأمنيات بشأن قروض التقاعد، بقولها: "نعتذر منك استفسارك خارج اختصاص التامينات الاجتماعية بشأن قروض التقاعد".
وأضافت "نفيدك بأنه لا يتم تقديم قروض شخصية لدى التأمينات الاجتماعية ، ويمكنك التواصل مع جهة الاختصاص أو جهات التمويل والبنوك لإفادتك".

إنجازات مؤسسة التأمينات

وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عدد المعاملات المنجزة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ أكثر من 2.2 مليون معاملة.

 وأشارت عبر نشرتها الإحصائية الشهرية إلى أن زيارات موقع المؤسسة الإلكتروني والدخول لمنصتي تأميناتي (أعمال/ أفراد) تخطى حاجز 2.2 مليون زيارة.
فيما جرى إصدار أكثر من 191 ألف خطاب تعريف بالمعاش، وبلغ عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 251 ألف تحميل.

استمرار النمو في الخدمات الرقمية

 ولفتت التأمينات إلى استمرار النمو في الخدمات الرقمية, حيث تجاوز عدد العملاء المستفيدين من خدمتي الزيارة الافتراضية والإنسان الرقمي "أمين" 26 ألف و39 ألف على التوالي، واستفاد من خدمة "واتساب التأمينات" أكثر من 22 ألف عميل.
فيما استفاد أكثر من ألف عميل من خدمة المحادثة الفورية، كما تلقى حساب المؤسسة عبر منصة X أكثر من 55 ألف استفسار، واستقبل مركز الاتصال الهاتفي للمؤسسة أكثر من 74 ألف اتصال.

أكثر من 10.7 مليارات ريال مصروفات تأمينية

 وحول إجمالي المصروفات التأمينية لذات الفترة، بينت المؤسسة أنها بلغت أكثر من 10.7 مليارات ريال، منها مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" التي بلغت أكثر من 85.9 مليون ريال، ومصروفات فرع الأخطار المهنية بأكثر من 16.8 مليون ريال.
 وعن جهود التأمينات الاجتماعية في مجال الالتزام التأميني والسلامة والصحة المهنية، أشارت المؤسسة إلى أن عدد الزيارات التي تمت للمنشآت خلال سبتمبر الماضي لمراقبة الالتزام التأميني بلغت أكثر من 16.9 ألف زيارة، كما بلغ عدد الزيارات الوقائية قرابة 3200 زيارة، فيما أقامت المؤسسة 75 ورشة عمل ولقاء توعويًا لأصحاب العمل.

خدمات متميزة ومبتكرة واستباقية

 واختتمت التأمينات الاجتماعية بتأكيد حرصها على تقديم خدمات متميزة ومبتكرة واستباقية، حيث نجحت المؤسسة في توظيف أحدث البرامج والتطبيقات للتنبؤ بحاجات العملاء من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتبني التقنيات الحديثة، كما حازت مؤخرًا على المركز الأول في منظور التقنيات والأدوات وفقًا لمؤشر نضج التجربة الرقمية للجهات الحكومية المقدم من هيئة الحكومة الرقمية.

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