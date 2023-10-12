هل يمكن للمستفيد تعديل اسم المنشأة التابع لها.. التأمينات توضح؟

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات إمكانية تعديل اسم المنشأة التابع لها المستفيد من خدمات التأمين.





تعديل اسم المنشأة



التسجيل إلزامي في التأمينات



حقيقة زيادة راتب المتقاعد



المشترك الاختياري



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جاء ذلك عبر حساب التأمينات في منصة إكس "العناية بالعملاء"، رداً على تساؤل لأحد المستفيدين بشأن مدى إمكانية تعديل اسم المنشأة التابع لها المشترك.وأجابت التأمينات، بقولها: "يمكنك تعديل اسم المنشأة من خلال الدخول على ملف المنشأة بإتباع الخطوات التالية:- الدخول على حساب المنشأة عبر تأميناتي أعمال- اختيار المنشأة المطلوبة من القائمة الرئيسية- من خلال "بيانات المنشأة" يمكنك تعديل الاسم وبيانات المنشأة.وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن التسجيل الزامي للعمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر.جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي العناية بالعملاء في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد قال فيه : هل أقدر أسجل في التأمينات الاجتماعية واسمي في تمهير ؟".وأجابت التأمينات بقولها: "حياك الله ، في حال وجود علاقة عمل فان التسجيل الزامي للعمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه".كذلك نفت المؤسسة العامة للتأمينات، صدور أي قرار أو تصريح يتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين.جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، في منصة إكس "تويتر سابقا"، استفسر بشأن موعد زيادة رواتب المتقاعدين.وقالت التأمينات: "حياك الله.. لم يصدر عن المؤسسة تصريح بزيادة رواتب المتقاعدين ، وترجو المؤسسة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية".كذلك أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يجوز للمشترك الاختياري طلب إيقاف الاشتراك اعتباراً من نهاية الشهر الذي تقدم فيه بطلب إيقاف الاشتراك.وأوضحت التأمينات، أنه يجوز للمشترك الاختياري طلب إيقاف الاشتراك اعتباراً من نهاية الشهر الذي تقدم فيه بطلب إيقاف الاشتراك أو من التاريخ الذي توقف فيه عن دفع الاشتراكات لمدة لا تقل عن ستة أشهر".وتابعت التأمينات، أنه يمكن إيقاف الاشتراك أيضاً في حال إنهاء نشاط المنشأة الذي تم الاشتراك على أساسه يتم الإيقاف بنهاية الشهر الذي انتهى فيه النشاط إن كان قد سدد عنه الاشتراك أو من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراكات.