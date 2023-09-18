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هل يمكن لزوجة السجين الاستفادة من دعم حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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أكد برنامج حساب المواطن أنه بإمكان المواطنة زوجة السجين الاستفادة من الدعم كمستفيد رئيسي.
جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال مواطنة استفسرت بشأن مدى إمكانية استفادة زوجة السجين من دعم حساب المواطن.اضافة اعلان

الاستفادة من الدعم

وأجاب حساب المواطن، بقوله: "وعليكم السلام، بإمكان الزوجة التسجيل ( كمستفيد رئيسي ) واختيار " عائل الأسرة مسجون " ولا يتم إضافة الزوج ، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة".

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).
2- اختيار رمز التسجيل الجديد.
3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.
4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.
5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.
6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.
8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.
9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.


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