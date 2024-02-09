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صحيفة تواصل الالكترونية

هل يمكن سفر الطفل الرضيع لدول الخليج ببطاقة العائلة؟.. الجوازات تجيب

الجوازات1
المديرية العامة للجوازات
أ أ
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أكدت المديرة العامة للجوازات على أن جواز السفر شرط أساسي لسفر المرافقين أقل من 10 سنوات إلى خارج المملكة.

صلاحية الجواز للسفر إلى الدول العربية والاجنبيةاضافة اعلان

وقال إنه يشترط ألا تقل صلاحيته عن 3 أشهر للسفر ضمن الدول العربية، ولاتقل عن 6 أشهر لباقي دول العالم.
جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار جاء فيه: "هل سفر الطفل الرضيع إلى دول الخليج يكتفى بسفر البطاقة العائلية؟".
أوضحت المديرية العامة للجوازات، الخطوات التي ينبغي على المستفيد أن يقوم بها إذا انتهت تأشيرة العاملة وهي خارج المملكة.

تمديد تأشيرة الخروج والعودة مادام العامل على سجلك

وقالت الجوازات على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، "في حال مازال المستفيد على سجلك بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل".
 جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن قال فيه: "العاملة انتهت تأشيرتها وهي خارج المملكة ما هو الإجراء؟".

سداد رسوم جواز السفر الإلكتروني عبر "أبشر"

وأعلنت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن سداد رسوم جواز السفر الإلكتروﻧﻲ عبر منصة أبشر من خلال خدمة المدفوعات الحكومية.
وأضافت الجوازات، عبر حسابها في منصة إكس: "تتيح الخدمة للمواطن إمكانية سداد رسوم إصدار تجديد الجواز من خلال منصة أبشر ،إضافة إلى قنوات السداد البنكية الأخرى".

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