هل يمكن تمديد تأشيرة زائر منفردة عبر أبشر ؟.. توضيح مهم من الجوازات

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تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن إمكانية تمديد تأشيرة زائر منفردة عبر "أبشر" أو الحضور لمبنى الجوازات.





تمديد التأشيرة: اضافة اعلان



السفر لدول الخليج:



هل يمكن السفر؟



وقالت الجوازات إنه يمكن يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ ٧ أيام ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء.في وقت سابق، تفاعل حساب الجوازات على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مع سؤال مواطنة بشأن إمكانية السفر إلى دول الخليج قبل استلام جوازها كونه تحت التجديد.وقالت الجوازت في ردها على التساؤل إنه لا يمكن السفر باستخدام الجواز الحالي أو الجواز الجديد أو الهوية الوطنية حتى يتم تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز الجديد.اختلاف الصورة:في وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال بشأن إمكانية تغيير صورة الإقامة.وأضافت: "في حال وجود اختلاف كبير في الشكل يتطلب تغيير صورة هوية مقيم، يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك، ويشترط سريان صلاحية جواز السفر".كما تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد الأشخاص بشأن إنهاء كفالة سائق بعد هروبه.هروب السائقوقال المواطن : كان عندي سائق خاص وهرب قبل سنة وسويت بلاغ هروب وتم إسقاطه من كفالتي. والآن يرغب العودة للعمل عندي مرة ثانية. هل هذا ممكن. وكيف الطريقة لو سمحتم.وردا على ذلك، قالت الجوازات : "لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ، ويمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية للإفادة".