الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل يمكن تمديد تأشيرة زائر منفردة عبر أبشر ؟.. توضيح مهم من الجوازات

الجوازات
الجوازات
أ أ
تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن إمكانية تمديد تأشيرة زائر منفردة عبر  "أبشر" أو الحضور لمبنى الجوازات.

تمديد التأشيرة:اضافة اعلان


وقالت الجوازات إنه يمكن يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ ٧ أيام ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء.

السفر لدول الخليج:


في وقت سابق، تفاعل حساب الجوازات على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مع سؤال مواطنة بشأن إمكانية السفر إلى دول الخليج قبل استلام جوازها كونه تحت التجديد.

هل يمكن السفر؟


وقالت الجوازت في ردها على التساؤل إنه لا يمكن السفر باستخدام الجواز الحالي أو الجواز الجديد أو الهوية الوطنية حتى يتم تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز الجديد.

اختلاف الصورة:
في وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال بشأن إمكانية تغيير صورة الإقامة.

وأضافت: "في حال وجود اختلاف كبير في الشكل يتطلب تغيير صورة هوية مقيم، يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك، ويشترط سريان صلاحية جواز السفر".

كما تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد الأشخاص بشأن إنهاء كفالة سائق بعد هروبه.

هروب السائق

وقال المواطن : كان عندي سائق خاص وهرب قبل سنة وسويت بلاغ هروب وتم إسقاطه من كفالتي. والآن يرغب العودة للعمل عندي مرة ثانية. هل هذا ممكن. وكيف الطريقة لو سمحتم.

وردا على ذلك، قالت الجوازات : "لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ، ويمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية للإفادة".








اقرأ أيضا

مدينة الملك سعود الطبية
6:58 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

في الرياض.. مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة

التأمينات
6:02 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

هل الرصيد السابق يتيح الحصول على المعاش؟ التأمينات تجيب

فرص وظائف
5:36 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

وظائف شاغرة للعمل عن بعد.. رابط التقديم

حساب مواطن
5:34 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

هل يتم تطبيق الحد المانع من الشهر المقبل؟ حساب المواطن يوضح

اقرأ أيضا

هل الفصل من العمل يؤثر عند التقديم على وظيفة ثانية؟.. رد من التأمينات

هل الحاسبة التقديرية تظهر استحقاق حساب المواطن شاملاً الدعم الإضافي؟

لمستفيدي الدعم السكني.. كيفية نقل المديونية وإعادة جدولة القرض العقاري

بالأرقام.. تعرف على قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد تطبيق الزيادة

التقديم الآن.. وظائف في جامعة أم القرى لهذه التخصصات

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

الجوازات 5:41 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل يمكن السفر إلى دول الخليج أثناء تجديد الجواز؟.. توضيح مهم من الجوازات

رواتب - راتب - ريال - وظائف 10:17 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

رواتب حتى 14 ألف ريال.. الإعلان عن مئات الوظائف وفرص العمل للخريجين

مطار الملك عبد العزيز الدولي 7:34 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"

56856 11:41 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

الموعد والشروط.. "الجوازات" تفتح باب القبول للالتحاق بالوظائف العسكرية

اقرأ أيضا

حساب المواطن - التسجيل
12:10 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

عاجل.. هل وثيقة العمل الحر للتابع تؤثر على استحقاق حساب المواطن؟

التأمينات الاجتماعية
11:43 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

في هذا الموعد.. صرف معاشات عملاء التأمينات

الضمان الاجتماعي المطور
10:02 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

مطلقة وليس لديها أبناء هل تستحق معاش الضمان الاجتماعي؟ رد من "الموارد"

وزارة الدفاع
8:32 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

الموعد والرتب.. كل ما تريد معرفته عن فتح باب التقديم للتجنيد الموحد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الحوثيين
6:44 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"العليمي" يكشف كيف نجحت المملكة في إفشال مخططات الحوثي لتدمير اليمن

التأمينات
6:02 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

هل الرصيد السابق يتيح الحصول على المعاش؟ التأمينات تجيب

الجوازات
5:45 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

هل يمكن تمديد تأشيرة زائر منفردة عبر أبشر ؟.. توضيح مهم من الجوازات

وزارة الخارجية
5:15 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

لمدة 60 يوماً.. السماح للمواطنين دخول هذه الدولة بدون تأشيرة

F9xYcAkWIAAcHif
5:12 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

الإطاحة بـ 5 لصوص ارتكبوا حوادث سطو على منازل في الرياض

أخبار السعودية
2:00 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. خريطة الأمطار المتوقعة اليوم وغرامة المجازفة بعبور السيول