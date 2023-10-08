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صحيفة تواصل الالكترونية

هل يمكن تغيير المهنة من طالب إلى متسبب.. الأحوال المدنية توضح؟

الاحوال المدنية
الأحوال المدنية
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أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية مراجعة أقرب مكتب للأحوال في حالة الرغبة في تعديل المهنة.

تعديل المهنةاضافة اعلان


جاء ذلك في رد من الأحوال عبر حسابها في منصة إكس "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير المهمة من طالب إلى متسبب.
وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "لتعديل المهنة يتطلب مراجعة أقرب مكتب وإحضار الأصل من آخر مؤهل حصلت عليه ولا يلزم حجز موعد".

وفي وقت سابق، قالت الأحوال المدنية إن خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجلة المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد".

طريقة الاستفادة من الخدمة :


تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة ( أبشر )

تقديم طلب إلكتروني عبر تواصل

متطلبات الخدمة


نسخة من شهادة الميلاد "إن وجدت"

نسخة من سجل الأسرة

نسخة من صك حصر الورثة "إن وجد"

المستفيدون من الخدمة:


المواطنون والمواطنات

غرامة إصدار هوية بدل تالف


في وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يتم احتساب غرامة عند إصدار بطاقة هوية وطنية بدل تالف للمره الثانية.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية على سؤال مستفيد استفسر بشأن صحة وجود غرامة حال إصدار هوية بطل تالف.

وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "إنه يتم احتساب غرامة عند إصدار بدل تالف للمره الثانية ومقدارها ١٠٠ ريال، نسعد بخدمتك".


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