هل يمكن تسمية المولود بـ"مُناي"؟.. الأحوال المدنية تجيب

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تفاعلت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مع تساؤل أحد المواطنين بشأن تسمية المولود بـ"مناي".

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي العناية بالعملاء في منصة إكس "تويتر سابقا": "إنه لا توجد قائمة أسماء محددة، وإنما هناك معايير لاختيار الإسماء، نسعد بخدمتك". اضافة اعلان





ضوابط تسجيل الأسماء



إصدار بطاقة الهوية للأبناء



كذلك حددت الأحوال المدنية ضوابط لتسجيل الأسماء كالتالي:- يجوز التسمي بالاسماء المتعارف عليها عند العرب والدارجة بالمجتمع (مثل الوليد ، العنود)- يسجل الاسم مجردا من الألقاب- لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم- لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة- يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلاميةوكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قد أوضحت السن الإلزامي لإصدار بطاقة الهوية الوطنية للأبناء من الذكور والإناث.جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء في منصة إكس، على سؤال مستفيد استفسر بشأن سن إصدار بطاقة الهوية للأبناء.وأجابت الأحوال المدنية، بقولها "يكون إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث إجباري عند إتمام ١٥ سنة، ويكون اختياري من سن ١٠-١٥ سنة".