هل يمكن السفر لدول الخليج بالهوية الوطنية أثناء تجديد الجواز؟

السفر لدول الخليج بالهوية الوطنية: اضافة اعلان



اختلاف الصورة:



هروب السائق:



تلقى حساب خدمة العملاء التابع لمديرية الجوازات استفسارا حول إمكانية السفر لإحدى الدول الخليج أثناء تجديد الجواز.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه : " السلام عليكم.. أنا قدمت تجديد جواز سفر أقدر أسافر البحرين بالهوية الوطنية؟".وجاء الرد : " وعليكم السلام، لا يمكن السفر باستخدام الجواز الحالي أو الجواز الجديد أو الهوية الوطنية حتى يتم تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز الجديد".وفي وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال بشأن إمكانية تغيير صورة الإقامة.وأضافت: "في حال وجود اختلاف كبير في الشكل يتطلب تغيير صورة هوية مقيم، يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك، ويشترط سريان صلاحية جواز السفر".كما تفاعلت الإدارة العامة للجوازات أيضا مع سؤال أحد الأشخاص بشأن إنهاء كفالة سائق بعد هروبه.وقال المواطن : كان عندي سائق خاص وهرب قبل سنة وسويت بلاغ هروب وتم إسقاطه من كفالتي. والآن يرغب العودة للعمل عندي مرة ثانية. هل هذا ممكن. وكيف الطريقة لو سمحتم.وردا على ذلك، قالت الجوازات : "لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ، ويمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية للإفادة".