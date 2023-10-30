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هل يمكن السفر إلى دول الخليج أثناء تجديد الجواز؟.. توضيح مهم من الجوازات

الجوازات
الجوازات
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تفاعل حساب الجوازات على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مع سؤال مواطنة بشأن إمكانية السفر إلى دول الخليج قبل استلام جوازها كونه تحت التجديد.
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هل يمكن السفر؟


وقالت الجوازت في ردها على التساؤل إنه لا يمكن السفر باستخدام الجواز الحالي أو الجواز الجديد أو الهوية الوطنية حتى يتم تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز الجديد.

اختلاف الصورة:

في وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال بشأن إمكانية تغيير صورة الإقامة.

وأضافت: "في حال وجود اختلاف كبير في الشكل يتطلب تغيير صورة هوية مقيم، يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك، ويشترط سريان صلاحية جواز السفر".

كما تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد الأشخاص بشأن إنهاء كفالة سائق بعد هروبه.

هروب السائق


وقال المواطن : كان عندي سائق خاص وهرب قبل سنة وسويت بلاغ هروب وتم إسقاطه من كفالتي. والآن يرغب العودة للعمل عندي مرة ثانية. هل هذا ممكن. وكيف الطريقة لو سمحتم.

وردا على ذلك، قالت الجوازات : "لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ، ويمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية للإفادة".



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