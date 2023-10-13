هل يمكن التقديم على الضمان المطور لمن هم أقل من 18 عاما؟

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تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع تساؤلات واستفسارات بشأن التقديم في الضمان الاجتماعي المطور والاستفادة من الدعم.





التقديم كفرد مستقل اضافة اعلان



توفير الحماية الاجتماعية



رفع الحد الأدنى للمعاشات



وأوضحت الموارد البشرية، أنه يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل اعتبارًا من عمر 18 سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية.ويعمل النظام الحالي للضمان الاجتماعي في المملكة على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين.ومن أجل تطوير وتحسين هذا النظام، قدمت الجهات المختصة عددًا من الإصلاحات والتحسينات في السنوات الأخيرة، وإليك بعض الجوانب التي تم تطويرها في الضمان الاجتماعي في السعودية:- توسيع نطاق التغطية: تم توسيع نطاق التغطية للضمان الاجتماعي في المملكة ليشمل فئات أوسع من العمالة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والعمالة المنزلية وغيرها.- تحسين مستوى المخصصات: تم زيادة المخصصات والإعانات المالية التي يتلقاها المستفيدون من الضمان الاجتماعي في المملكة.وقد تم رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والمعاشات العامة لضمان تلبية احتياجات المستفيدين.- تحسين الإدارة والتوزيع: تم تحسين آليات التوزيع وإدارة الضمان الاجتماعي في السعودية من خلال استخدام التقنية الحديثة وتبسيط الإجراءات لتيسير عملية التسجيل والمعاملات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.- تعزيز الخدمات الاجتماعية: تم تعزيز توفير الخدمات الاجتماعية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والدعم الاجتماعي.- التوعية والتثقيف: يتم توفير برامج وحملات توعوية لزيادة الوعي بحقوق المستفيدين من الضمان الاجتماعي والخدمات المتاحة لهم وكيفية الوصول إليها.هذا وتهدف هذه التحسينات إلى تطوير الضمان الاجتماعي في المملكة وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات المستفيدين وتحسين جودة حياتهم.