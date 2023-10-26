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هل يمكن إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" في حساب المواطن؟

حساب-المواطن-1
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار، بشأن إمكانية إضافة أبناء الزوجة مع زوجها لأجل استحقاق الدعم.

زوج الأم في حساب المواطن:

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وكان استفسار قد وجه لحساب خدمة المستفيدين يقول : " الأرملة عندها عيال ومعها حضانة لهم وبعد فترة تزوجت تقدر تقدم لعيالها بحساب المواطن الأم موظفة".

وجاء الرد : " في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوجة" يتم إضافتها كتابع في حساب رب الأسرة "الزوج" وبإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة القرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو اثبات احتضان)".

مطلقة تريد التسجيل في حساب المواطن:



كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، مع استفسار بشأن مواطنة مطلقة وأكبر أولدها في عمر الـ 13 عاما، وكيفية التسجيل لأجل استحقاق الدعم.


وكانت إحدى المواطنات قد وجهت استفسارا تقول فيه :" أم مواطن مطلقة أكبر أولادها عمره 13 .. هل تستطيع التسجيل في حساب المواطن أرجو الإفادة؟".

وجاء الرد :"  في حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب عبر صوتك مسموع برقم هويته من خلال الرابط: "http://urv.ca.gov.sa/urv .

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