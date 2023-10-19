الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

هل يلزم توثيق العقد في إيجار للحصول على دعم حساب المواطن؟

حساب-المواطن-1
حساب المواطن
أ أ
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أكد برنامج حساب المواطن، أهمية وجود عقد ايجار كمستند لإثبات الاستقلالية وأن يكون عقد إيجار ساري المفعول من شبكة إيجار باسم المتقدم.

توثيق عقد الإيجار



جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب "خدمة المستفيدين"، على سؤال مستفيد، استفسر بشأن مدى إلزامية توثيق العقد في إيجار.

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وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله : "في حال وجود عقد ايجار كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون عقد إيجار ساري المفعول من شبكة إيجار بإسم المتقدم بالطلب ، نسعد بخدمتك"


وكان برنامج حساب المواطن، قد أوضح الإجراء المطلوب من المستفيد في حال تجاوز مدة تقديم الاعتراض.
جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب "خدمة المستفيدين"، في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الإجراء حال تجاوز مدة الاعتراض.

تجاوز مدة الاعتراض على الأهلية



وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله "في حال كانت حالة الأهلية (غير مؤهل) وتم تجاوز مدة تقديم الاعتراض "90 يوم" يلزمك اولاً تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية ثم التوجه إلى (دراسة الأهلية) والضغط على أيقونة (إعادة تقديم الطلب)، نسعد بخدمتك".

معايير الاستحقاق



وفي وقت سابق، كشف حساب المواطن عن معايير استحقاق الدعم للمتقدمين، وذلك على ضوء الضوابط والتعديلات الأخيرة.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يخصص الإستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير الآتية: إجمالي دخل الأسرة، عدد التابعين وأعمارهم بما لا يتجاوز مقدار الدعم المقدم قيمة الاستحقاق للأسرة المكونة من6 أفراد (العائل و2 تابعين بسن18 وأكثر و3 تابعين أقل من18)".

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.


وقال إن ذلك يأتي بناءً على التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل، علاوة على استمرار العمل بالبرنامج، فقد عمل البرنامج انطلاقًا من المهام المنوطة به.


 وأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن، فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م.

التعديلات الجديدة 



- تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).


- إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.


- ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.


- وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم. 


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