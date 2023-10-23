الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

هل يلزم الموظف تقديم عقد إيجار للحصول على دعم حساب المواطن؟

حساب-المواطن-1
حساب المواطن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية، و في حال كان المستفيد فرد مستقل لابد من ارفاق مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.اضافة اعلان

الموظف ومستندات الاستقلالية


جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب "خدمة المستفيدين"، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إلزامية إرفاق مستندات الاستقلالية للموظف.
وأجاب البرنامج بقوله: "لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية، و في حال كان المستفيد فرد مستقل لابد من ارفاق مستند لأثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الحساب (تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات)،نسعد بخدمتك" .

نتائج الأهلية


وفي وقت سابق، أصدر برنامج حساب المواطن، توضيحًا مهمًا بخصوص صدور نتائج الأهلية.
وأوضح حساب خدمة المستفيدين، أنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ، وأنه بإمكان المستفيد معرفة نتيجة أهليته عن طريق حسابه "دراسة الأهلية".

تنبيه هام عن الحد المانع


وبين أن الحد المانع يختلف مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال، وأنه لمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

خطوات إضافة تابعين


وأضاف في الوقت نفسه، أنه بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة "صك ولاية أو إثبات احتضان"، وأنه في حال عدم وجود تابعين لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

خطأ شائع يحدث أثناء التسجيل


ونبه البرنامج من خطأ شائع عن التسجيل، مؤكدًا أنه لابد من استخدام رقم جوال غير مسجل مسبقاً في البرنامج.

التسجيل في حساب المواطن بعد حذفه:


كما كشف أيضا عن المدة والطريقة التي يتم فيها التسجيل مجددا في حساب المواطن بعد حذفه، مبينًا أنه بإمكان المستفيد حذف الحساب عن طريق البوابة الالكترونية "تسجيل دخول ثم بيانات المستفيد، والضغط على حذف الحساب".
وأوضح أنه  في حال تم حذف الحساب بإمكان المستفيد التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوم من حذف الحساب.

اقرأ أيضا

حساب المواطن
5:48 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بهذه الخطوات يتم إدخال رقم الميلاد في حساب المواطن

ابشر
5:32 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. تدشين عدد من خدمات الأمن العام في منصة "أبشر"

العمرة
4:18 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

تنبيه مهم للراغبين في أداء العمرة.. هذا ما ينبغي عليك فعله أولاً

62-142409-saudi-tadawul-preparing-list-shares-main-market_700x400
3:00 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

عاجل.. "تداول" تطرح وظائف براتب 14 ألف ريال

اقرأ أيضا

بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن تأثير إعصار "تيج" على المملكة

رواتب وتأمينات.. "سُبل" تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

حساب المواطن يكشف أسباب "نقص" قيمة الدعم لبعض المستفيدين

الشروط والأهداف.. الإعلان عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

بالهجري أم الميلادي.. كيف يتم احتساب سن التقاعد؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 9:59 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

حساب المواطن يكشف عن مدة السفر التي تتسبب في وقف الدعم

حساب المواطن 7:01 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

5 إجراءات مهمة لحلة مشكلة "غير مؤهل" في حساب المواطن

حساب المواطن 5:20 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

لديه أسرة من 9 أفراد.. كيف يحصلون على الدعم في حساب المواطن؟

حساب المواطن - الدعم الشهري 6:31 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

ما شروط الحد المانع من الدعم؟ "حساب المواطن" يجيب

اقرأ أيضا

حساب المواطن
12:04 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بعد تعديل الحاسبة التقديرية.. كيف تعرف استحقاقك في حساب المواطن؟

ابراج سكنية
12:02 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

هل الرياض يشملها القسط الميسر؟.. رد من سكني

مطار الملك عبد العزيز
11:48 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

مطار الملك عبد العزيز ينفي وجود خدمة لبيع الحقائب المفقودة

وزارة العدل
10:12 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 4 خطوات لنشر بيانات محاضر الحجز على الأموال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
5:48 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بهذه الخطوات يتم إدخال رقم الميلاد في حساب المواطن

الجوازات
5:44 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الجوازات تدعو الزائرين للالتزام بضوابط التأشيرة المفردة والمتعددة

حساب-المواطن-1
5:32 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

هل يلزم الموظف تقديم عقد إيجار للحصول على دعم حساب المواطن؟

وزارة الصحة السعودية 2
5:20 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

سهلة وميسرة.. 5 خطوات داعمة للمستثمرين في القطاع الصحي الخاص

مزارع النخيل
5:18 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

لأول مرة في المملكة.. قفزة غير مسبوقة في إنتاج التمور عبر "النخلة" متعددة الرؤوس

أخبار السعودية
4:42 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. حادث مفجع يودي بحياة 3 مؤذنين وتأثير إعصار "تيج" على المملكة