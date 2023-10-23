هل يلزم الموظف تقديم عقد إيجار للحصول على دعم حساب المواطن؟

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية، و في حال كان المستفيد فرد مستقل لابد من ارفاق مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب. اضافة اعلان





الموظف ومستندات الاستقلالية



نتائج الأهلية



تنبيه هام عن الحد المانع



خطوات إضافة تابعين



خطأ شائع يحدث أثناء التسجيل



التسجيل في حساب المواطن بعد حذفه:



جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب "خدمة المستفيدين"، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إلزامية إرفاق مستندات الاستقلالية للموظف.وأجاب البرنامج بقوله: "لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية، و في حال كان المستفيد فرد مستقل لابد من ارفاق مستند لأثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الحساب (تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات)،نسعد بخدمتك" .وفي وقت سابق، أصدر برنامج حساب المواطن، توضيحًا مهمًا بخصوص صدور نتائج الأهلية.وأوضح حساب خدمة المستفيدين، أنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ، وأنه بإمكان المستفيد معرفة نتيجة أهليته عن طريق حسابه "دراسة الأهلية".وبين أن الحد المانع يختلف مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال، وأنه لمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.وأضاف في الوقت نفسه، أنه بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة "صك ولاية أو إثبات احتضان"، وأنه في حال عدم وجود تابعين لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.ونبه البرنامج من خطأ شائع عن التسجيل، مؤكدًا أنه لابد من استخدام رقم جوال غير مسجل مسبقاً في البرنامج.كما كشف أيضا عن المدة والطريقة التي يتم فيها التسجيل مجددا في حساب المواطن بعد حذفه، مبينًا أنه بإمكان المستفيد حذف الحساب عن طريق البوابة الالكترونية "تسجيل دخول ثم بيانات المستفيد، والضغط على حذف الحساب".وأوضح أنه في حال تم حذف الحساب بإمكان المستفيد التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوم من حذف الحساب.