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صحيفة تواصل الالكترونية

هل يلزم المستفيد من الدعم أن يكون مستقلا في الضمان وحساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن استفسار بشأن طبيعة التوافق بين المسجلين في منصتي الضمان وحساب المواطن:

الضمان الاجتماعي وحساب المواطن:اضافة اعلان


وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم هل تم الربط بين منصة الضمان الاجتماعي و حساب المواطن وإذا ابي اسجل لازم أكون مستقل في المنصتين؟" .

وجاء الرد : " وعليكم السلام ، يجب الإفصاح عن جميع البيانات الخاصة بالمتقدم الرئيسي والتابعين لديه بشكل صحيح في البوابة الالكترونية ولابد أن تكون البيانات المفصح عنها متطابقة مع الجهات ذات العلاقة حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك".

تسجيل الزوج كعائل في الضمان:


كما تفاعل أيضا في وقت سابق حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار من قبل زوجة حول مدى تأثير تسجيل الزوج معها في الضمان الاجتماعي على دعم المواطن.

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه :" عندي سؤال أنا سجلت الضمان بسمي كعائل وزوجي تابع وحساب المواطن زوجي العائل وأنا تابع عادي ولا ما أستلم " .

وجاء الرد من خدمة المستفيدين : "سيكون المتقدم بالطلب في حساب المواطن هو رب الأسرة ويتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين له".

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