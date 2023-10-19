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صحيفة تواصل الالكترونية

هل يلزم الرقم الضريبي لنشاط بيع منتجات رقمية؟ الزكاة توضح

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هيئة الزكاة
أ أ
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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال".

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جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد بشأن مدى إلزامية الرقم الضريبي لنشاط بيع المنتجات الرقمية.

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة


وأجابت هيئة الزكاة، بقولها: "للتوضيح، يلزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000ريال".

وأضافت "أما المنشآت التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري".

وفي وقت سابق أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حصولها على شهادة "تقييم الجودة الخارجي المستقل" من الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، لتصبح أول هيئة حكومية على مستوى المملكة تحقق هذه الشهادة بأعلى تقييم في مستويات النضج Optimising وبتصنيف متوافق مع المعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية.

تحقيق الكفاءة في مجال المراجعة الداخلية


ويأتي حصول الهيئة على الشهادة بأعلى تصنيفاتها نتيجةً لدور الهيئة في تبني أفضل الممارسات لتحقيق الكفاءة في مجال المراجعة الداخلية، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، وتتويجًا لجهودها في تحقيق أهداف تقييم الجودة الخارجي المستقل لنشاط المراجعة الداخلية.
وعملت الهيئة على دراسة متطلبات المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية والتي تتكون من 52 معيارًا، إضافةً إلى إجراء مقارنة للوضع الحالي مع المعايير الدولية، والعمل على تحديث ميثاق المراجعة الداخلية ودليل السياسات والإجراءات بما يتوافق مع المعايير الدولية.


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