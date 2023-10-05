هل يلزم التأمين لنقل ملكية المركبة.. أبشر يوضح؟

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أكدت منصة أبشر أهمية وجود تأمين على المركبة بالنسبة للمشتري لإتمام عملية نقل الملكية.

جاء ذلك في رد من منصة أبشر، عبر حسابها في منصة إكس على سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه : ""عندي مشكله بنقل ملكية مركبة والعملية مرفوضة بسبب عدم وجود تأمين والتأمين ساري؟ ما العمل؟. اضافة اعلان





التأمين على المركبة





خدمات الأحوال المدنية عبر منصة أبشر



وأوضح أنه يتم تطبيق العديد من الخدمات عبر المنصة ومنها ما يلي:



1- خدمة عرض شهادة الميلاد الرقمية.

2- خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية.

3- خدمة إصدار شهادة الوفاة.

4- خدمة عرض شهادة الوفاة.

5- خدمة التحقق من شهادة الوفاة.

6- الخدمات المدشنة على منصة أبشر حكومة.

7- خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية.

8- خدمة التحقق من شهادة الوفاة الرقمية.



أهداف الخدمات:



1 - الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

2 - تحقيق أهداف وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي.

3 - تقديم خدمات إلكترونية مؤتمتة وذات كفاءة عالية.

4 -تسهيل تنفيذ الخدمات على أفراد المجتمع.







وأجابت منصة أبشر، بقولها: "أخي الكريم ، يلزم على المشتري التأمين على المركبة ( تامين نقل ملكية ) لإتمام نقل ملكية المركبة".وفي وقت سابق، أعلن وكيل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى تدشين عدد من خدمات الأحوال المدنية عبر منصة أبشر.