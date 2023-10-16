هل يلزم الإفصاح عن العنوان الوطني للمستفيد؟ حساب المواطن يوضح

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن الإفصاح عن البيانات المطلوبة للتسجيل والحصول على الدعم.



ووجه أحد المستفيدين سؤالا عبر حساب "خدمة المستفيدين"، استفسر بشأن مدى إلزامية الإفصاح عن العنوان الوطني للمستفيد. اضافة اعلان





بيانات المستفيد في حساب المواطن



وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله: "يجب الإفصاح عن جميع البيانات الخاصة بالمتقدم الرئيسي و التابعين لديه بشكل صحيح في البوابة الالكترونية ولابد أن تكون البيانات المفصح عنها متطابقة مع الجهات ذات العلاقه حتى لايؤثر على أهليتك واستحقاقك.



كذلك ‏حدد حساب المواطن، الخطوات التي يتعين القيام بها للاعتراض المالي من برنامج الدعم.



وتتضمن الخطوات، وفق ما أعلن البرنامج في حسابه عبر منصة "إكس":

قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن (من هنا).

قم بالضغط على أيقونة الدفعات المالية.

قم بالضغط على أيقونة نوع الاعتراض.

قم بالضغط على أيقونة تقديم اعتراض.



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.– الهوية الوطنية وكارت العائلة.– معلومات عن العمل والراتب.– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.