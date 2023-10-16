الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

هل يلزم الإفصاح عن العنوان الوطني للمستفيد؟ حساب المواطن يوضح

حساب المواطن - الدعم الشهري
حساب المواطن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن الإفصاح عن البيانات المطلوبة للتسجيل والحصول على الدعم.


ووجه أحد المستفيدين سؤالا عبر حساب "خدمة المستفيدين"، استفسر بشأن مدى إلزامية الإفصاح عن العنوان الوطني للمستفيد.اضافة اعلان

بيانات المستفيد في حساب المواطن


وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله: "يجب الإفصاح عن جميع البيانات الخاصة بالمتقدم الرئيسي و التابعين لديه بشكل صحيح في البوابة الالكترونية ولابد أن تكون البيانات المفصح عنها متطابقة مع الجهات ذات العلاقه حتى لايؤثر على أهليتك واستحقاقك.


كذلك ‏حدد حساب المواطن، الخطوات التي يتعين القيام بها للاعتراض المالي من برنامج الدعم.

وتتضمن الخطوات، وفق ما أعلن البرنامج في حسابه عبر منصة "إكس":
قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن (من هنا).
قم بالضغط على أيقونة الدفعات المالية.
قم بالضغط على أيقونة نوع الاعتراض.
قم بالضغط على أيقونة تقديم اعتراض.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

 

اقرأ أيضا

الجوازات
4:25 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

توضيح من "الجوازات" بشأن إنشاء حساب للمواطن أوالمقيم في جواز سفر مستقل

سكني
3:37 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أقل عمر للزوج للحصول على الدعم السكني

رقم-مرور-جدة-768x512
2:50 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

تحذير عاجل من المرور.. غرامة 900 ريال إذا قمت بهذا التصرف

حساب المواطن
2:05 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

خطوة بخطوة.. طريقة تقديم اعتراض مالي في حساب المواطن

اقرأ أيضا

هل يعفي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار المعلمين؟

رواتب وسكن وتأمين.. الإعلان عن برامج أرامكو لكافة التخصصات

الشروط ورابط التقديم.. أمانة الطائف توفر وظائف شاغرة عبر"جدارات"

بشرى للخريجين.. غرفة الرياض تطرح وظائف شاغرة على هذا الرابط

للاستفادة من الدعم.. سكني يكشف عن آلية احتساب تاريخ الطلاق للمطلقات

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 7:49 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي والتغيرات الجديدة

حساب المواطن - الدعم الشهري 6:31 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

ما شروط الحد المانع من الدعم؟ "حساب المواطن" يجيب

حساب المواطن 10:10 ص الجمعة، 29 سبتمبر 2023

تستلم راتبًا تقاعديًا.. هل بإمكان الأرملة التسجيل في حساب المواطن؟

حساب المواطن 5:24 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

هل يمكن لزوجة السجين الاستفادة من دعم حساب المواطن؟

اقرأ أيضا

78585
10:18 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

رابط التقديم.. الأكاديمية اللوجستية تعلن عن برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

الرخصة المهنية
9:05 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

التفاصيل كاملة.. التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين وموعد إجرائها

حساب المواطن (11)
8:04 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هل تُسقط مكافأة الجامعة الطالبَ من حساب المواطن إذا كان مع والده؟

صندوق التنمية الوطني
1:34 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

صندوق التنمية العقارية
5:19 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

بعد الأحكام القضائية .. إقراض متضرري العقاري نصف مليار ريال

العمرة
5:16 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

بشرى لمعتمري هذه الدولة.. خفض رسوم التأمين الصحي لـ 88 ريالا

حساب المواطن - الدعم الشهري
5:13 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هل يلزم الإفصاح عن العنوان الوطني للمستفيد؟ حساب المواطن يوضح

حساب المواطن
4:23 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. أوائل اختبارات القدرات والتحصيلي وأقل عمر للحصول على الدعم السكني

اختبار الأختبارات اختبارات
2:50 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أسماء المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في اختبارات القدرات والتحصيلي

رقم-مرور-جدة-768x512
2:50 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

تحذير عاجل من المرور.. غرامة 900 ريال إذا قمت بهذا التصرف