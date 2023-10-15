هل يصل الحد لمانع لـ 20 ألف ريال؟ حساب المواطن يوضح

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن زيادة الحد المانع للحصول على الدعم.

وقال أحد المستفيدين في رسالة عبر حساب "خدمة المستفيدين": "من الشهر القادم هل يكون الحد المانع 20 ألف ريال؟". اضافة اعلان





الدعم والحد المانع



وأجاب حساب المواطن، بقوله : "تم تطبيق المحددات اعتباراً من دفعة شهر أكتوبر ، ويختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال".وأضاف أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩

وفي وقت سابق، كشف حساب المواطن عن آلية معرفة الحد المانع في برنامج الدعم.

وأضاف: "ويلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على اهليته واستحقاقه".





تعديلات حساب المواطن



وكان البرنامج أعلن عن تعديلات فيما يتعلق بشروط الحصول على دعم حساب المواطن، تتضمن:تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.