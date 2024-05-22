هل يُشترط إعادة تسجيل العنوان الوطني لمن سجله في السابق؟.. توضيح من حساب المواطن

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قال حساب المواطن، إنه لا يُشترط تسجيل العنوان الوطني لمن قام بتسجيله في السابق.

وأضاف ردًا على استفسار لأحد المتابعين بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يلزمك التحديث في حال لم يطرأ أي تغيير على البيانات لديك".



عزيزي المستفيد ، لا يلزمك التحديث في حال لم يطرأ أي تغيير على البيانات لديك ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 21, 2024

تعديل العنوان الوطني



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

