هل يسمح بشراء طائرات الدرون للتصوير "أون لاين"؟

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، السماح بشراء طائرات التحكم عن بُعد في حال كانت بوزن أقل من 250 جرام، ويتم فسحها مباشرةً في المنفذ الجمركي بشرط أن لا تكون مزوّدة بكاميرا. اضافة اعلان





أنواع الدرون التي تحتاج لموافقة هيئة الطيران المدني



طائره درون "بدون طيار"



طريقة الحصول على طائرة درون



وقالت الهيئة إن الأنواع الأخرى بخلاف ما ذكر يتم اعتبارها من السلع المقيدة التي تتطلب الفسح من هيئة الطيران المدني بحكم الاختصاص.جاء ذلك على صفحة الهيئة الرسمية في "إكس"، ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "هل يسمح بشراء طائرات الدرون للتصوير من موقع علي اكسبريس أم ممنوع ؟والطائرات بدون طيار أو طائره درون هي في الأساس روبوتات تطير في الهواء، والطيار ليس على متنها، فهذه الطائرات تحمل جهاز كمبيوتر، وبالتالي يتم التحكم في الطائرة عن بعد من خلال جهاز التحكم.تستخدم الطائرات الأقل تعقيدًا لأغراض مثل التقاط الصور أو حمل أوزان صغيرة، عادة ما تحتوي الطائرات بدون طيار على هيكل مصنوع من مواد خفيفة من أجل أن تكون قادرة على الطيران.وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني قيمة رسوم الحصول على تصاريح استخدام طائره درون في المملكة على النحو التالي:ـ رسوم تسجيل طائره درون للاستخدام “التجاري” غير الترفيهي: 500 ريال ورسوم الاختبار للحصول على تصريح التشغيل 500 ريال ورسوم إصدار بطاقة تصريح التشغيل 300 ريال.ـ رسوم تسجيل الطائرات بدون طيار للاستخدام الترفيهي: 250 ريال، وتصريح التشغيل مجاني.ـ يتم دفع الرسوم مرة واحدة فقط والتجديد مجاني.

هل يسمح بشراء الدورن من المتاجر الإلكترونية؟

وأضافت الهيئة أنه في حالة شراء طائرة “درون” من المتاجر الإلكترونية خارج المملكة، يجب على المشتري طلب الرقم التسلسلي مباشرة من البائع ومن ثم التقدم بطلب تسجيل الطائرة عبر المنصة الإلكترونية لهيئة الطيران المدني.

وعند إصدار شهادة التسجيل، يحتفظ المشتري بنسخة إلكترونية من الشهادة لإظهارها لمسؤولي الجمارك عند الدخول إلى المملكة.



تصريح الهيئة العامة للطيران المدني للدرون



يشار إلى أن الجهة الوحيدة المخولة منح تصريح “مشغل طائرة بدون طيار” وشهادة تسجيلها في المملكة هي الهيئة العامة للطيران المدني.