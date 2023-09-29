هل يستمر صرف حساب المواطن والضمان للمسجون؟

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أعلن حساب المواطن، أن الدعم يتوقف عن المستفيد في حال سجنه باعتباره فاقدًا لشروط الأهلية.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يمكن للسجين الاستفادة من برنامج حساب المواطن حيث من شروط الأهلية أن لا يكون المستفيد سجينًا". اضافة اعلان

وأضاف: "وفيما يخص استفسارك عن برنامج الضمان الاجتماعي بإمكانك توجيه استفسارك الى الجهة المختصة".



حياك الله ،لا يمكن للسجين الاستفادة من برنامج حساب المواطن حيث من شروط الأهلية أن لا يكون المستفيد سجيناً ،وفيما يخص استفسارك عن برنامج الضمان الاجتماعي بإمكانك توجيه استفسارك الى الجهة المختصة، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 29, 2023

تعديل البيانات الشخصية للمستفيدين



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

