هل يزيد دخل حساب المواطن عند ترك الموظف العمل؟.. رد من البرنامج

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دعا حساب المواطن، المستفيدين إلى تعديل بياناتهم الشخصية عند حدوث أي تغيير فيها.





دعم حساب المواطن اضافة اعلان



جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كان ترك العمل يؤدي إلى زيادة الدعم المستحق؟.وحدد البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، خطوات تغيير البيانات للمستفيد الذي فقد عمله على النحو التالي:التوجه إلى حسابك (ملف المستفيد، بيانات عامة)تغيير الحالة الوظيفية الى لا يوجد وظيفةحذف الدخلالضغط على حفظ

في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك بإمكانك التوجه إلى حسابك (ملف المستفيد ، بيانات عامة ) وتغيير الحالة الوظيفية الى"لا يوجد وظيفة" وحذف الدخل ثم الضغط على "حفظ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z January 11, 2024

ما هو مقدار الحد الأدنى والاعلى للدعم للأسرة؟



لماذا يتم احتساب إجمالي دخل الأسرة وليس رب الأسرة فقط؟



كيف يتم تحديد قيمة الدعم؟



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

