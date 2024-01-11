هل يزيد دخل حساب المواطن عند ترك الموظف العمل؟.. رد من البرنامج

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دعا حساب المواطن، المستفيدين إلى تعديل بياناتهم الشخصية عند حدوث أي تغيير فيها.
دعم حساب المواطن جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كان ترك العمل يؤدي إلى زيادة الدعم المستحق؟.
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وحدد البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، خطوات تغيير البيانات للمستفيد الذي فقد عمله على النحو التالي:
التوجه إلى حسابك (ملف المستفيد، بيانات عامة)
تغيير الحالة الوظيفية الى لا يوجد وظيفة
حذف الدخل
الضغط على حفظ
في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك بإمكانك التوجه إلى حسابك (ملف المستفيد ، بيانات عامة ) وتغيير الحالة الوظيفية الى"لا يوجد وظيفة" وحذف الدخل ثم الضغط على "حفظ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 11, 2024
ما هو مقدار الحد الأدنى والاعلى للدعم للأسرة؟تختلف قيمة الدعم ما بين الأسر بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها على أن لا يتجاوز إجمالي دخلها أكثر من 20 ألف ريال.
ويمكنك التحقق من مبلغ الدعم المستحق من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط (من هنا).
ولتفاصيل أكثر يمكنك الرجوع إلى حسابك في البوابة الإلكترونية للبرنامج.
لماذا يتم احتساب إجمالي دخل الأسرة وليس رب الأسرة فقط؟سيصل مبلغ الدعم لرب الأسرة فقط، كونه عائل الأسرة. ولكن عند تقييم حالة الأسرة الاقتصادية ومقارنتها بالأسر الأخرى، يجب أن يتم النظر في دخل التابعين لتحقيق أعلى مستويات العدالة في المقارنة.
نظرًا لأن وجود تابع ذي دخل في الأسرة يؤثر بشكل إيجابي على حالة الأسرة الاقتصادية ككل، بغض النظر عن مستوى مشاركة هذا التابع في النفقات والتكاليف.
كيف يتم تحديد قيمة الدعم؟يتم تحديد قيمة الدعم بناءً على التكلفة الشهرية الإضافية المتوقعة لجميع المنتجات والخدمات الأساسية على الأسرة السعودية، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية.
وذلك مثل التكاليف الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة لجميع الأغذية والمشروبات الأساسية والزيادة في فاتورة الكهرباء والبنزين نتيجة لتصحيح أسعار الطاقة بما لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد في الدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م (بنزين91: 1.55 ريال /لتر، وتعرفة الكهرباء 0.18 هللة/ كيلو واط)
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.