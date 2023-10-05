الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

هل يحق للمدارس الحكومية طلب صورة من الهوية الوطنية ؟

الاحوال المدنية
الأحوال المدنية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عدم أحقية المدارس الحكومية في طلب صورة من الهوية الوطنية للمواطنين.

المدارس الحكومية والهوية الوطنيةاضافة اعلان


جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى أحقية طلب المدارس الحكومية لصورة من الهوية الوطنية.

وأجابت الأحوال المدنية، بقولها "غير مسموح، ويتم الاطلاع على بياناتها وإعادتها لصاحبها ولا يتم تصويرها".
وفي وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة إصدار هوية بدل فاقد تمكن الخدمة طلب هوية بدل فاقد للفرد عن طريق الإبلاغ عن الهوية المفقودة من خلال أبشر مع إتاحة توصيل الهوية إلى العنوان الوطني

طريقة تنفيذ الخدمة:


- الدخول على منصة أبشر ثم اختيار: خدمات من تبويب خدماتي
- اختيار: الأحوال المدنية
- اختيار : خدمات الهوية الوطنية.
- اختيار: طلب هوية بدل فاقد.

كما أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يمكن تغيير أسماء الأبناء دون موافقة الأب أو الأم ووجود إقرار بذلك.

تغيير أسماء الأبناء


جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية عبر حساب "العناية بالعملاء"، في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير أسماء الأبناء.
وأجابت  الأحوال المدنية، بقولها: "لا، يجب أن يكون التغيير بموجب إقرار من الأب و الأم، نسعد بخدمتك".
كذلك حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الحالات التي تسمح للمواطنين بتغيير صورة بطاقة الهوية الوطنية.

تغيير صورة الهوية الوطنية


جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير صورة الهوية الوطنية.
وأجابت الأحوال المدنية بقولها: "يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية، نسعد بخدمتك".

ضوابط مهمة لتسجيل الأسماء


كذلك أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، 5 ضوابط لاختيار وتسجيل الأسماء.
وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن هناك 5 ضوابط يمكن الاستعانة بها عند اختيار الأسماء، وهي:

1ـ جواز تسجيل الاسم معرفاً بـ (ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدارجة بالمجتمع مثل العنود والوليد.
2ـ  يجوز تسجيل الاسم مجرداً من الألقاب “السيد”.
3ـ لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم “المعروف بكذا”.
4ـ  لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة: “قمر الزمان”.
5 ـ  يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية “عبد الرسول”

اقرأ أيضا

حساب المواطن
6:22 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

حساب المواطن: في هذا الموعد يتم التحقق من بيانات المواطنين المستحقين للدعم

منصة مساند
6:04 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

منصة مساند: 5 خطوات لتوثيق العقود نظامياً

المسجد النبوي
5:59 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

بكل يسر.. 8 خطوات لاستخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة

شبكة-ايجار
2:56 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 4 خطوات لإلغاء عقود الإيجار السكنية الموحدة

اقرأ أيضا

كم العمر المحدد للتسجيل في التأمينات؟

سارع بالتقديم.. الإعلان عن 1560وظيفة في كافة التخصصات

الآن.. مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات لكل الخريجين

قبل صرف دفعة أكتوبر.. حساب المواطن يرد على البنوك بإجراء حازم

مكافآت شهرية.. "الوطني للموارد الحكومية" يفتح التقديم في التدريب التعاوني

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الاحوال المدنية 10:25 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

هل إصدار الهوية بدل تالف يستوجب الغرامة.. الأحوال المدنية توضح؟

الاحوال المدنية 9:29 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الأحوال المدنية: 4 خطوات لإصدار هوية بدل فاقد

الاحوال المدنية 7:34 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

هل يمكن تغيير اسم الأبناء دون موافقة الوالدين.. الأحوال المدنية توضح؟

الاحوال المدنية 9:53 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

الأحوال المدنية تنفي الإعلان عن وظائف وتوجه رسالة للمستفيدين

اقرأ أيضا

الراتب -- ريال - الموارد
9:54 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

برواتب 7 آلاف ريال.. أكاديمية البناء تفتح التوظيف في برنامج الدبلوم

السفارة السعودية في الكويت
8:37 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من قنصلية المملكة في هيوستن للمواطنين

وزارة الصحة
1:08 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

بدء التقديم في وظائف وزارة الصحة بعدة مناطق بالمملكة

مدينة الملك سعود الطبية - سعود الطبية
10:20 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

النيابة العامة
6:25 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

النيابة العامة تكشف عن عقوبتين للتشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل

حساب المواطن
6:22 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

حساب المواطن: في هذا الموعد يتم التحقق من بيانات المواطنين المستحقين للدعم

المسجد النبوي
5:59 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

بكل يسر.. 8 خطوات لاستخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة

الحرب على المخدرات
5:45 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

بـ "الشرقية والرياض وعسير وجازان".. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

الجوازات
5:27 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

توضيح مهم من الجوازات بشأن "تلف جواز سفر" العمالة

2023-10-05_17-38-20
5:22 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

الحلوة الرميثية تصدرت المبيعات.. 700 ألف ريال حصيلة مهرجان التمور بمدينة الروضة