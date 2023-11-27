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هل يحق للعزباء المقيمة مع والديها الاستفادة من الدعم السكني؟

سكني
برنامج سكني
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قال برنامج سكني، إنه لايحق العزباء الاستفادة من الدعم السكني لعدم انطباق الشروط عليها.
جاء ذلك في رده على إحدى المتابعات عبر حسابه في منصة "إكس" تسأل عن مدى أحقيتها في التقدم للحصول على الدعم السكني، علمًا بأنها موظفة ومقيمة مع والديها؟  اضافة اعلان
وأضاف: "لايمكن التقديم كمتقدم رئيسي لعدم مطابقة الشروط الدعم السكني، ويتم إدراجها بطلب التقديم لأحد الوالدين في حال تم انطباق شروط الاستحقاق للدعم السكني وفق اللائحة التنفيذية من خلال الرابط (من هنا)".


شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7-أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8-ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9-ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10-أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.

شروط الدعم السكني للنساء

يتيح برنامج الدعم السكني، للنساء أيضاً الحصول على الدعم وبخاصة المراة المطلقة والأرامل الحصول على الدعم السكني والاستفادة من الوحدات السكنية من خلال بوابة سكني السعودية، ولكن بعد استيفاء بعض الشروط.
1-أن تكون المتقدمة من مواطنات المملكة العربية سعودية الجنسية.
2-ألا تمتلك وحدة سكنية للعيش فيها.
ألا تمتلك أصول سكنية.
3-ألا تكون أحد مستفيدي الدعم السكني سابقًا.
4-أن تكون من مقيمي المملكة بشكل دائم.

التسجيل في الدعم السكني

يتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد،
اضغط (التحقق).
أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
اضغط على (موافق).
أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
ويتم التسجيل إلكترونًي عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي من هنا.


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