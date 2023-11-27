هل يحق للعزباء المقيمة مع والديها الاستفادة من الدعم السكني؟

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قال برنامج سكني، إنه لايحق العزباء الاستفادة من الدعم السكني لعدم انطباق الشروط عليها.

جاء ذلك في رده على إحدى المتابعات عبر حسابه في منصة "إكس" تسأل عن مدى أحقيتها في التقدم للحصول على الدعم السكني، علمًا بأنها موظفة ومقيمة مع والديها؟ اضافة اعلان

وأضاف: "لايمكن التقديم كمتقدم رئيسي لعدم مطابقة الشروط الدعم السكني، ويتم إدراجها بطلب التقديم لأحد الوالدين في حال تم انطباق شروط الاستحقاق للدعم السكني وفق اللائحة التنفيذية من خلال الرابط (من هنا)".



مرحباً،



لايمكن التقديم كمتقدم رئيسي لعدم مطابقة الشروط الدعم السكني ويتم ادراجها بطلب التقديم لاحد الوالدين في حال تم انطباق شروط الاستحقاق للدعم السكني وفق اللائحة التنفيذية من خلال الرابطhttps://t.co/JuqQaW3npe — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) November 27, 2023

شروط الحصول على الدعم السكني



شروط الدعم السكني للنساء



التسجيل في الدعم السكني

