هل يحق للبنك خصم مبلغ تمويلي من حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

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قال حساب المواطن، إنه لايجوز للبنوك استقطاع أي مبالع من الدعم الشهري، داعيًا المتضررين إلى تحرك قانوني ضد هذا الإجراء.

وردًا على استفسار حول ما إذا كان يحق للبنك الاستقطاع من دعم حساب المواطن، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى".

وأضاف: "وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (من هنا)".

وعليكم السلام ، لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي https://t.co/Z8D3EkuNTi ،نسعد بخدمتك February 17, 2024

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