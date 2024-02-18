الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل يحق للبنك خصم مبلغ تمويلي من حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال حساب المواطن، إنه لايجوز للبنوك استقطاع أي مبالع من الدعم الشهري، داعيًا المتضررين إلى تحرك قانوني ضد هذا الإجراء.اضافة اعلان
وردًا على استفسار حول ما إذا كان يحق للبنك الاستقطاع من دعم حساب المواطن، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى".
وأضاف: "وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (من هنا)".


خدمة صوتك مسموع

وحدد حساب المواطن، الخطوات التي يتعين على المستفيد إجراءها في حال عدم صرف الدعم، وذلك عبر رفع طلب عبر خدمك "صوتك مسموع"، على النحو التالي:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن من هنا
اختيار خدمة صوتك مسموع. 
تحديد نوع الطلب الرئيسي المتعلق بالمدفوعات. 
اختيار نوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة".


تقديم اعتراض في حساب المواطن

وحدد البرنامج خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وتتمثل في الآتي: 
الدخول إلى حسابك عبر الحساب الإلكتروني لحساب المواطن (من هنا)
النقر على دراسة الأهلية. 
النقر على أسباب عدم أهلية العائل.
النقر على تقديم اعتراض.
النقر على رفع المستندات إن وجدت.
المستهدفون من حساب المواطن

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. 



اقرأ أيضا

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة لهؤلاء الخريجين

تعرف على 5 ضوابط جديدة لنظام المساهمات العقارية

رواتب تنافسية وبدل سكن.. الإعلان عن عشرات الوظائف لكافة المؤهلات

عاجل.. براتب 11.250 ريالاً.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة بـ8 مدن

عاجل.. 1500 وظيفة في ملتقى التوظيف بـ جدة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 5:05 م الخميس، 25 يناير 2024

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص حصول المولود الجديد على الدعم

حساب المواطن 1:23 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن: التحقق من بيانات المتقدمين في هذا التاريخ

حساب المواطن - التسجيل 1:17 م الأربعاء، 24 يناير 2024

تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي

حساب المواطن 4:55 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

تنبيه مهم من حساب المواطن للمستحق "الموقوف خدماته"