السبت، 04 جمادى الأولى 1445 ، 18 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

هل يتوقف دعم حساب المواطن مع العام الجديد؟ البرنامج يعلق

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن استمرار الدعم خلال العام المقبل.
وقال أحد المستفيدين في سؤال وجهه لحساب "خدمة المستفيدين": "السلام عليكم .. هل فيه احتمالية لقطع حساب المواطن على شهر يناير أم الدعم الإضافي فقط؟".اضافة اعلان

البرنامج لايزال قائماً


ورد حساب المواطن، بقوله: "وعليكم السلام، البرنامج لا يزال قائما علماً بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير،وتنفيذاً للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر ديسمبر2023، نسعد بخدمتك".

برنامج الدعم:


في وقت سابق، حدد حساب المواطن، خطوات إضافة التابع إلى المستفيد الرئيسي في برنامج الدعم.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكان رب الأسرة إضافتك كتابع عن طريق البوابة الإلكترونية (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافتك ثم الضغط على إضافة ثم حفظ".

حساب المواطن:



حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن:


1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم


وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.

وتتضمن التعديلات الجديدة:


تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).

إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

الهدف من التعديلات:

 وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

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خطوة بخطوة.. كيفية إضافة التابع إلى حساب المواطن

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