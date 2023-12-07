الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

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هل يتوقف حساب المواطن عند "إيقاف خدمات"؟.. توضيح مهم من البرنامج

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب الموطن مع سؤال مواطن بشأن مدى تأثر حساب المواطن بعد وقف الخدمات.

مدى تأثر الحساب:اضافة اعلان


وقال المواطن في سؤال: "السلام عليكم إن صار علي إيقاف خدمات.. هل يتأثر حساب المواطن وأقدر أسحبه جاوبوني الله يوفقكم؟"؟

ورد البرنامج قائلا: "في حال وجود ايقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحق للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ الدعم وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".

التأثير على استحقاق الدعم:


في وقت سابق، نفى حساب المواطن، أن يكون لمعاش الضمان الاجتماعي تأثير على استحقاق الدعم.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لايؤثر دخل الضمان الاجتماعي على دعم حساب المواطن، ولا يتم الافصاح عنه ضمن الدخل".
وكشف في رد آخر عما إذا كان للمكافأة الطلابية تأثير على استحقاق دعم حساب المواطن.
وأضاف: "تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها، بإختيار الحالة الوظيفية (طالب) نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي"، وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل".
لا يؤثر دخل الضمان الاجتماعي على دعم حساب المواطن، ولا يتم الافصاح عنه ضمن الدخل ، نسعد بخدمتك

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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