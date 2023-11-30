هل يتحول إلى جائحة؟ انتشار الالتهاب الرئوي عند الطفال في هولندا بعد الصين

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أكد خبراء الصحة الهولنديون أن عددًا كبيرًا من الأطفال أصيب بالالتهاب الرئوي منذ أن بدأت المعدلات في الارتفاع في أغسطس، ومعظم الحالات بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا. اضافة اعلان





الصين تكافح الالتهاب الرئوي الغامض



103 حالة إصابة لكل 100 ألف طفل



الفئات المعرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي



غموض سبب ارتفاع حالات الالتهاب الرئوي



ويأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه الصين كذلك مجموعة الالتهاب الرئوي "الغامضة" الخاصة بها، حيث ذكرت وسائل الإعلام أن المستشفيات "مكتظة بالأطفال المرضى".وبيّن المعهد الهولندي لأبحاث الخدمات الصحية (NIVEL) أن عددًا أكبر من المرضى المصابين بالالتهاب الرئوي كانوا يزورون طبيبهم العام منذ أغسطس، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.كما أظهرت بيانات المعهد الهولندي لأبحاث الخدمات الصحيةNIVEL في 16 نوفمبر أن 103 لكل 100 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي.وعادةً ما يحدث مرض التهاب الرئتين بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية ويتحسن خلال أسبوعين، ويكون السعال وضيق التنفس والحمى من علاماته الواضحة.ويمكن أن يصاب بعض الأشخاص بتوعك شديد، خاصة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والرضع والأطفال الصغار والذين يعانون من أمراض الرئة.وأشارت صحيفة ديلى ميل، أن هولندا حاليًا تواجه زيادة في حالات الأنفلونزا وكورونا وحالات الفيروس المخلوى التنفسي RSV موضحة، إن جميع الفيروسات الثلاثة يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي.وقال عالم الفيروسات في جامعة ريدينج البروفيسور إيان جونز، إنه ليس من الواضح لماذا تشهد هولندا ارتفاعًا في حالات الالتهاب الرئوي - إلا إذا كانوا يتتبعون بياناتهم بشكل أفضل من أي مكان آخر.وتابع: وقد يكون وباء موسميًا محليًا يصادف أنه يتزامن مع الحالات في الصين، مؤكدًا، "يمكن أن يكون للالتهاب الرئوي أسباب عديدة.