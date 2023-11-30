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هل يتحول إلى جائحة؟ انتشار الالتهاب الرئوي عند الطفال في هولندا بعد الصين

الالتهاب الرئوي
انتشار الالتهاب الرئوي
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أكد خبراء الصحة الهولنديون أن عددًا كبيرًا من الأطفال أصيب بالالتهاب الرئوي منذ أن بدأت المعدلات في الارتفاع في أغسطس، ومعظم الحالات بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا.اضافة اعلان

الصين تكافح الالتهاب الرئوي الغامض

ويأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه الصين كذلك مجموعة الالتهاب الرئوي "الغامضة" الخاصة بها، حيث ذكرت وسائل الإعلام أن المستشفيات "مكتظة بالأطفال المرضى".
وبيّن المعهد الهولندي لأبحاث الخدمات الصحية (NIVEL) أن عددًا أكبر من المرضى المصابين بالالتهاب الرئوي كانوا يزورون طبيبهم العام منذ أغسطس، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

103 حالة إصابة لكل 100 ألف طفل

كما أظهرت بيانات المعهد الهولندي لأبحاث الخدمات الصحيةNIVEL في 16 نوفمبر أن 103 لكل 100 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي.
وعادةً ما يحدث مرض التهاب الرئتين بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية ويتحسن خلال أسبوعين، ويكون السعال وضيق التنفس والحمى من علاماته الواضحة.

الفئات المعرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي

ويمكن أن يصاب بعض الأشخاص بتوعك شديد، خاصة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والرضع والأطفال الصغار والذين يعانون من أمراض الرئة.
وأشارت صحيفة ديلى ميل، أن هولندا حاليًا تواجه زيادة في حالات الأنفلونزا وكورونا وحالات الفيروس المخلوى التنفسي RSV موضحة، إن جميع الفيروسات الثلاثة يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي.

غموض سبب ارتفاع حالات الالتهاب الرئوي

وقال عالم الفيروسات في جامعة ريدينج البروفيسور إيان جونز، إنه ليس من الواضح لماذا تشهد هولندا ارتفاعًا في حالات الالتهاب الرئوي - إلا إذا كانوا يتتبعون بياناتهم بشكل أفضل من أي مكان آخر.
وتابع: وقد يكون وباء موسميًا محليًا يصادف أنه يتزامن مع الحالات في الصين، مؤكدًا، "يمكن أن يكون للالتهاب الرئوي أسباب عديدة.

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