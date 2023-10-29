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هل يتأثر الاستحقاق الشهري لدعم المواطن بعدم إدراج الأقساط العقارية؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار، بشأن مدى تأثير الأقساط العقارية على التسجيل في دعم المواطن.

الأقساط العقارية في حساب المواطن:اضافة اعلان


وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل عن التسجيل يتم إضافة  الأقساط بالعقاري والبنك ؟".

وجاء الرد :" لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، و يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات".

تعديل الراتب في حساب المواطن:


أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، مع استفسار بشأن مدى تأثير تعديل الراتب على الدفعة الشهرية.

وكان أحد المستفيدين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : "إذا عدلت الراتب في حسابي يؤثر على نزول الدفعة؟".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين عليه بالقول :"لا يؤثر ذلك في حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق للدعم ، وفي حال تم التعديل على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن".

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