هل يتأثر الاستحقاق الشهري لدعم المواطن بعدم إدراج الأقساط العقارية؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار، بشأن مدى تأثير الأقساط العقارية على التسجيل في دعم المواطن.
الأقساط العقارية في حساب المواطن:
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وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل عن التسجيل يتم إضافة الأقساط بالعقاري والبنك ؟".
وجاء الرد :" لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، و يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات".
تعديل الراتب في حساب المواطن:
أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، مع استفسار بشأن مدى تأثير تعديل الراتب على الدفعة الشهرية.
وكان أحد المستفيدين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : "إذا عدلت الراتب في حسابي يؤثر على نزول الدفعة؟".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين عليه بالقول :"لا يؤثر ذلك في حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق للدعم ، وفي حال تم التعديل على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن".