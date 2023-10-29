هل يتأثر الاستحقاق الشهري لدعم المواطن بعدم إدراج الأقساط العقارية؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار، بشأن مدى تأثير الأقساط العقارية على التسجيل في دعم المواطن.





الأقساط العقارية في حساب المواطن: اضافة اعلان



تعديل الراتب في حساب المواطن:



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل عن التسجيل يتم إضافة الأقساط بالعقاري والبنك ؟".وجاء الرد :" لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، و يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، مع استفسار بشأن مدى تأثير تعديل الراتب على الدفعة الشهرية.وكان أحد المستفيدين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : "إذا عدلت الراتب في حسابي يؤثر على نزول الدفعة؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين عليه بالقول :"لا يؤثر ذلك في حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق للدعم ، وفي حال تم التعديل على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن".