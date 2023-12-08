هل يؤثر وجود صك أرض على استحقاق الدعم السكني؟

أ أ

قال برنامج سكني، إنه في حال وجود صك أرض باسم المتقدم أو أحد أفراد أسرته فإن ذلك لا يؤثر على استحقاق الدعم السكني. اضافة اعلان

جاء ذلك ردُا على استفسار لأحد المستفيدين لديه دعم سكني على وحدة عقارية، ويرغب في شراء أرض ، فهل يتأثر الدعم أو يتوقف بسبب ذلك؟.

وأضاف البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "جود صك أرض باسم المتقدم أو أحد أفراد أسرته لا يؤثر على استحقاق الدعم السكني لديه".



مرحباً،



وجود صك أرض باسم المتقدم أو أحد أفراد أسرته لا يؤثر على استحقاق الدعم السكني لديه، وفي حال وجد أي استفسار آخر يسعدنا خدمتك. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) December 7, 2023

شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

