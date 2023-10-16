هل يؤثر تعديل الراتب في حساب المواطن على استحقاق الدفعة الشهرية؟

تعديل الراتب في حساب المواطن:



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تأثير الوظيفة على حساب المواطن:



أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن مدى تأثير تعديل الراتب على الدفعة الشهرية.وكان أحد المستفيدين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : "إذا عدلت الراتب في حسابي يؤثر على نزول الدفعة؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين عليه بالقول :"لا يؤثر ذلك في حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق للدعم ، وفي حال تم التعديل على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، على استفسار بشأن الحصول على وظيفة ومدى تأثيره على استمرار الأحقية في دعم المواطن.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" إذا كنت من مستفيدين حساب المواطن وتم الحصول على وظيفة ب 4000 ريال ينقطع عني ولا يستمر".وجاء الرد :" سيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك" .