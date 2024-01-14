هل يؤثر تسجيل الزوجة في التأمينات على أهلية الزوج بحساب المواطن؟

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قال حساب المواطن، إن تسجيل الزوجة في التأمينات الاجتماعية لا يؤثر على أهلية الزوج.

وأضاف البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد: "لا يؤثر ذلك على الأهلية، وفي حال كان اسم التابع مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى".

لايؤثر ذلك على الأهلية، وفي حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الإجتماعية لابد ان يتم الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاقك مرة اخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z January 13, 2024

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أهلية المتقدم لحساب المواطن



الاعتراض على عدم الأهلية



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

