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هل وثيقة العمل الحر للزوجة تؤثر على حساب الموطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع سؤال أحد الأشخاص، بشأن وثيقة العمل الحر لزوجة ومدى تأثيرها على حساب المواطن.

تأثير وثيقة العمل الحر على الدخل ؟

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وتساءل قائلا :هل وثيقة العمل الحر للزوجة يوثر على حساب المواطن لزوج ينقطع عنه.

ورد حساب المواطن :  في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه ، وفي حال كنت مستحق سوف يشملك الدعم ، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية.

في وقت سابق ، أتاح حساب المواطن، لمن يمارس أي نشاط تجاري التسجيل في برنامج الدعم وفق شروط.

تسجيل أصحاب النشاط التجاري في حساب الموطن

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه".
وأشار إلى أنه "يتم الإفصاح عن السجل التجاري باختيار نوع الدخل "عوائد مالية وأعمال تجارية" والمصدر "عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة".

يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه، ويتم الإفصاح عن السجل التجاري باختيار نوع الدخل "عوائد مالية وأعمال تجارية" والمصدر "عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. 


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


أهلية المتقدم لحساب المواطن 


يتم دراسة الأهلية بشكل شهري بعد كل دفعة ويشترط أن يكون التسجيل مكتملاً قبل تاريخ الدفعة.
لا يمكن الاستفادة من البرنامج إلا في حال انطباق شروط الأهلية على المتقدم وأسرته. يمكن التقديم مجددًا في حال تم رفض الطلب خلال ثلاثة أشهر من صدور نتائج الأهلية وذلك لإعادة النظر في ملف المتقدم ودراسته.
وأوضح البرنامج، أن "الاعتراض على عدم الأهلية يكون عن طريق حسابك (دراسة الأهلية - أسباب عدم أهلية العائل - تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".




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