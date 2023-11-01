الأربعاء، 17 ربيع الثاني 1445 ، 01 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل وثيقة العمل الحر تؤثر على الضمان الاجتماعي؟

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي
أ أ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن وثيقة العمل الحر لاتؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على سؤال لأحد المتابعين بهذا الصدد: "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش".اضافة اعلان
وأضافت: "وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الأهلية".


إيداع معاش الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر

يأتي هذا فيما بدأ اليوم إيداع معاش الضمان الاجتماعي– الدفعة 23 لشهر نوفمبر، بعد تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل، بحد أقصى يصل إلى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.
ويصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة 1320 ريالًاً بدلًاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالًاً.
ويتم تطبيق الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.

معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

اقرأ أيضا

الراتب - ريال 0 عملة
3:45 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

براتب 15ألف ريال.. الإعلان عن وظائف شاغرة بعدّة مدن

ساند
3:05 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من التأمينات حول موعد صرف ساند

مطارات الرياض
2:27 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

فرصة للخريجين.. "مطارات الرياض" تفتح التقديم في برنامج فال المنتهي بالتوظيف

الدفاع-المدني
1:52 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر في هذه المناطق

اقرأ أيضا

كيفية احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية؟

أمانة المدينة تفتح باب التقديم لخدمات إعاشة الحجاج الموسم المقبل

جامعة الطائف تلغي حضور الطلاب في الفترة المسائية

تنبيه مهم لمن تأخر صرف معاش الضمان الاجتماعي لهم

إنذار أحمر.. تحذير عاجل من أمن الطرق حول القيادة في منطقة مكة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي 11:48 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

تنبيه مهم لمن تأخر صرف معاش الضمان الاجتماعي لهم

الضمان الاجتماعي 9:04 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. 5 خطوات لمعرفة نتيجة الاعتراض على عدم الأهلية بمعاش الضمان الاجتماعي

الراتب 2:31 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

بالأرقام.. تعرف على قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد تطبيق الزيادة

الضمان الاجتماعي المطور 10:02 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

مطلقة وليس لديها أبناء هل تستحق معاش الضمان الاجتماعي؟ رد من "الموارد"

اقرأ أيضا

مجلس الضمان الصحي
9:39 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

ما موقف موظفي القطاع الخاص من التأمين الصحي الوطني؟

F902ufIXkAAMPaX
9:27 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

ينتهي غدًا.. استمرار التقديم على الوظائف العسكرية بمختلف المناطق

images
9:08 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات لتقديم طلب تمديد تأشيرة الزيارة

الضمان الاجتماعي
9:04 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. 5 خطوات لمعرفة نتيجة الاعتراض على عدم الأهلية بمعاش الضمان الاجتماعي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:06 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. معاش الضمان الاجتماعي وزيادة الطلب على الأراضي بالشرقية

ريالات سعودية
1:03 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. مكافأة كبيرة من "البيئة" للإبلاغ عن مخالفات نظام الزراعة

وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان
12:39 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

وزير التعليم يحذر الأطفال من هذا الأمر: العواقب خطيرة

أمطار غزيرة على عسير
11:53 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق لـ 9 مساءً

الضمان الاجتماعي
11:48 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

تنبيه مهم لمن تأخر صرف معاش الضمان الاجتماعي لهم

امن الطرق
11:43 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. تحذير عاجل من أمن الطرق حول القيادة في منطقة مكة