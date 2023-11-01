هل وثيقة العمل الحر تؤثر على الضمان الاجتماعي؟

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن وثيقة العمل الحر لاتؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على سؤال لأحد المتابعين بهذا الصدد: "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش". اضافة اعلان

وأضافت: "وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الأهلية".



أهلاً بك ،

يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الاهلية

شاكرين لك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) November 1, 2023

إيداع معاش الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر



معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



يأتي هذا فيما بدأ اليوم إيداع معاش الضمان الاجتماعي– الدفعة 23 لشهر نوفمبر، بعد تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل، بحد أقصى يصل إلى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.ويصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة 1320 ريالًاً بدلًاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالًاً.ويتم تطبيق الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.