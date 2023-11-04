هل ما يتم تداوله من أسئلة في وسائل التواصل الاجتماعي يتم تكراره في الاختبارات؟

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لـ هيئة تقويم التعليم والتدريب، مع سؤال حول تكرار ما يتم تداوله من أسئلة في وسائل التواصل الاجتماعي في النماذج القادمة للاختبارات.





تغيير الأسئلة كل فترة

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وقال الحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" في رده :" يعمل مركز قياس وفق منهجية علمية لتطبيق الاختبارات تضمن تكافؤ الفرص لجميع المختبرين".



وتابع :" علما أن نماذج وأسئلة الاختبارات يتم تغييرها في كل فترة من فترات تطبيق الاختبار وبما يحقق العدالة والمصداقية، كما أن المركز يرصد كل التجاوزات بشأن الأسئلة، ويتخذ حيالها الإجراءات النظامية".



وفي وقت سابق، حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، خطوات تسديد رسوم اختبار قياس للمسجلين في معاش الضمان الاجتماعي.



وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يمكنك تسديد رسوم الاختبار إذا كنت من القائمة المُدرَجة في الضمان الاجتماعي:





اختيار الاختبارات المسجلة.

اختبار قياس

الضغط على تسديد أسفل الاختباراختيار طريقة الدفع (الضمان الاجتماعي) ثم (التالي).ستظهر عبارة "أنت مستحق للدعم من قبل وكالة الضمان الاجتماعي" يرجى الضغط على (موافق)مرحباً نورة:يمكنك تسديد رسوم الاختبار إذا كنت من القائمة المُدرَجة في الضمان الاجتماعي:اختيار الاختبارات المسجلة.الضغط على تسديد أسفل الاختباراختيار طريقة الدفع (الضمان الاجتماعي) ثم (التالي).ستظهر عبارة "أنت مستحق للدعم من قبل وكالة الضمان الاجتماعي" يرجى الضغط على (موافق)واختبار قياس هو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، وعبارة عن مجموعة اختبارات القبول للكلية في جامعات المملكة، ويخضع لها الطلاب في المرحلة الثانوية وقبل الالتحاق بالكلية وبعض الاختبارات بعد التخرج من الجامعة.عدد فرص الإعفاء من تسديد رسوم اختبارات القدرات والتحصيليوحددت وزارة المواد البشرية، عدد فرص الإعفاء من تسديد المقابل المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المستفيدين من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي، على النحو التالي:-اختبار القدرات العامة (4) فرص.-اختبار التحصيل الدراسي (فرصتان).