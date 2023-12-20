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هل قضية الخلع تؤثر على الدعم في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل امرأة تتساءل عن مدى تأثير قضية الخلع على تسجيلها في حساب المواطن.

تأثير الخلع على حساب المواطن:اضافة اعلان


وكانت إحدى المواطنات قد تساءلت في استفسار لخدمة المستفيدين قائلة : " السلام عليكم.. إذا أنا عندي القضية خلع كيف أقدم على حساب المواطن؟".

وجاء الرد : " وعليكم السلام ، بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية(متزوجة من غير سعودي،عائلة سجين،عائلة فاقد الاهلية،زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة و في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

إضافة الزوجة لزوجها غير السعودي:


أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، على استفسار بشأن كيفية إمكانية المتزوجة من أجنبي إضافته في حساب المواطن لأجل استحقاق الدعم.
وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه صاحبه :" إذا كانت متزوجة من غير سعودي ولدى الزوجة كرت عائله كيف تكون طلبات التقديم ".

وجاء الرد : "بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع ولابد من:

1-إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية.

2- إرفاق عقد النكاح.

 3- في حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.

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