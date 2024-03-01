هل فتح الزوجة لسجل تجاري يمنع كامل العائلة من استحقاق دعم المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، على سؤال يسأل فيه صاحبه عن تأثير السجل التجاري للزوجة على استحقاق باقي العائلة في البرنامج.



تأثير السجل التجاري للزوجة على دعم المواطن:

تأثير الدخل على حساب المواطن:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" زوجتي فتحت سجل تجاري هل السجل يمنع العائلة كاملة من الحصول على الدعم أم الزوجة فقط؟".وجاء الرد :" في حال وجود سجل تجاري للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل(عوائد مالية وأعمال تجارية)ومصدر الدخل(عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة)وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ،وسيتم احتسابه ضمن دخل الأسرة".كما أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن تأثير قيمة الدخل على صرف حساب المواطن.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. إذا صار دخلي ٨٠٠٠٠ ريال هل يتوقف حساب المواطن".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"وعليكم السلام..يختلف الحد المانع مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال.فاقد الأهلية في حساب المواطن:أيضا أجاب حساب المواطن على سؤال من قبل مواطنة تستوضح عن الصورة والحالة التي يكون فيها الزوج فاقدا للأهلية.وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا لخدمة المستفيدين تقول فيه :" كيف يكون الزوج فاقد الأهلية.. أنا زوجي فاقد الأهلية".وجاء الرد من البرنامج على سؤالها :" أهلا بك، المقصود بعائلة فاقد الأهلية هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي وفي حال تم اختيار فئة العائل "عائل الأسرة فاقد أهلية" يتم إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية".وأوضح أنه في حال وجود أبناء وتم إضافتهم لابد من إرفاق "شهادة ميلاد التابع أو بطاقة العائلة.