هل ظهور "العلامة الصفراء" يعني أنك غير مقبول في حساب المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار، بشأن ظهور العلامة الصفراء وتأثيرها على التسجيل لأجل استحقاق الدعم.
العلامة الصفراء في حساب المواطن:
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : "طيب هل العلامة الصفراء مانعة لقبول الطلب أم ماذا؟ ".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين : " لا يؤثر ذلك ، وحالة الطلب "مكتمل بدون الحاجة للمرفقات " تعني أن طلبك مكتمل ولا يتطلب منك إرفاق مستندات " .
المبالغ المرتجعة في حساب المواطن:
أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، في وقت سابق مع استفسار بشأن كيفية صرف المبالغ المرتجعة مع الدعم الشهري.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" يعني المبلغ المرتجع ذا يصرف لي أو يشطب او كيف؟".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك ويتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري؟".