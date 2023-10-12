هل دفع راتب الموظف كاش في منصة مُدد يعد مخالفة؟

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أكدت منصة مُدد الرقمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور ، أهمية الالتزام بالآلية المتبعة في إيداع وتسليم رواتب الموظفين. اضافة اعلان





تسليم الراتب عبر مُدد

مهلة قبول أو رفض التبرير:

جاء ذلك في رد من منصة مُدد عبر حسابها في منصة إكس على سؤال مواطن يدعى حسن عسيري، وجه سؤالاً قال فيه: "السلام عليكم عندي استفسار بسيط هل فيه بند عندكم يخص اذ الموظف طلب راتبه كاش".وأجابت منصة مُدد عبر حساب "العناية بالعملاء"، بقولها "وعليكم السلام ، أهلاً بك أ.حسن في مُدد، الدفع نقدًا (كاش) يعد مخالفة ، ولمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على تفاصيل نظام حماية الأجور ( هنا الرابط ).

وفي وقت سابق، أوضحت منصة مُدد الرقمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور آلية قبول أو رفض التبريرات في نظام حماية الأجور.



وقالت منصة مُدد، في تغريدة عبر "تويتر": "إن مهلة إرسال التبرير بعد صدور المخالفة هي 30 يوم، بعدها لن يتمكن صاحب العمل من التبرير على المخالفة.



وأشارت منصة مُدد إلى أن مهلة قبول أو رفض التبرير بعد وصوله للموظف هي 3 أيام.



وتابعت أنه في حال عدم تجاوب العامل بعد مرور ثلاثة أيام سيتم معالجة التبرير المرفوع من ممثل المنشأة تلقائيا.





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