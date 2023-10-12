الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

هل دفع راتب الموظف كاش في منصة مُدد يعد مخالفة؟

منصة مُدد
منصة مُدد
أ أ
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أكدت منصة مُدد الرقمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور ، أهمية الالتزام بالآلية المتبعة في إيداع وتسليم رواتب الموظفين.اضافة اعلان

تسليم الراتب عبر مُدد



جاء ذلك في رد من منصة مُدد عبر حسابها في منصة إكس على سؤال مواطن يدعى حسن عسيري، وجه سؤالاً قال فيه: "السلام عليكم عندي استفسار بسيط هل فيه بند عندكم يخص اذ الموظف طلب راتبه كاش".
وأجابت منصة مُدد عبر حساب "العناية بالعملاء"، بقولها "وعليكم السلام ، أهلاً بك أ.حسن في مُدد، الدفع نقدًا (كاش) يعد مخالفة ، ولمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على تفاصيل نظام حماية الأجور (هنا الرابط).

مهلة قبول أو رفض التبرير:

 

وفي وقت سابق، أوضحت منصة مُدد الرقمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور آلية قبول أو رفض التبريرات في نظام حماية الأجور.

وقالت منصة مُدد، في تغريدة عبر "تويتر": "إن مهلة إرسال التبرير بعد صدور المخالفة هي 30 يوم، بعدها لن يتمكن صاحب العمل من التبرير على المخالفة.

وأشارت منصة مُدد إلى أن مهلة قبول أو رفض التبرير بعد وصوله للموظف هي 3 أيام.

وتابعت أنه في حال عدم تجاوب العامل بعد مرور ثلاثة أيام سيتم معالجة التبرير المرفوع من ممثل المنشأة تلقائيا.

رفع ملف حماية الأجور



كذلك دعت منصة مُدد الرقمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، أصحاب المنشآت لرفع ملف حماية الأجور في الموعد المحدد.

وقالت منصة مُدد، في بيان عبر “تويتر”: “حرصاً على التزامك بنظام حماية الأجور نود تذكيرك عزيزي صاحب المنشأة برفع ملف حماية الأجور عن طريق موقع المنصة الإلكتروني (اضغط هنا)”.

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