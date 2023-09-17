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هل دعم حساب المواطن مستمر في شهر أكتوبر القادم؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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أكد برنامج حساب المواطن، أن دعم البرنامج مستمر في شهر أكتوبر المقبل، موضحا أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم.

دعم حساب المواطن مستمر 

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جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حسابه الرسمي في منصة إ كس "خدمة المستفيدين"، على سؤال مستفيدة استفسرت بشأن مدى استمرار الدعم في أكتوبر.
وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله: "إن البرنامج لايزال قائما علماً أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وفي حال حدوث أي تغيير سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للبرنامج".

حساب المواطن



حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن



1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن
2- اختيار رمز التسجيل الجديد.
3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.
4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.
5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.
6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.
8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.
9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.


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