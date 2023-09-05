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هل دعم حساب المواطن متاح لمن يشغل وظيفة عسكرية؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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أكد برنامج حساب المواطن، أنه  لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ويمكن للموظف العسكري الحصول على الدعم.


جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفدي استفسر بشأن مدى إمكانية حصول الموظف العسكري على الدعم.

الدعم للموظف العسكري


وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله: "وعليكم السلام ، لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم".


وأضاف أنه يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي(رب الاسرة) ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩

حساب المواطن


حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن


1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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