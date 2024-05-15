هل تنطبق الشروط عليك؟.. بشرى للشباب من الوطنية للإسكان

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أعلنت الوطنية للإسكان NHC عن إطلاق النسخة الرابعة من برنامج "واعد"، الذي تستهدف فيه تطوير قدرات الشباب العملية في القطاع العقاري.

يأتي ذلك بهدف تكوين قادة مؤثرين بمهارات عالية وقدرات احترافية، مسهمين في بناء مجتمعات حيوية.





تدريب 150 متدربًا ومتدربة





التسجيل متاح من 15 مايو حتى 5 يونيو 2024



سجّل الآن:pic.twitter.com/HQHKa7uYrG يسرنا الإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من برنامج #واعد الذي نستهدف فيه تطوير قدرات الشباب العملية في القطاع العقاري، ليكونوا قادة مؤثرين بمهارات عالية وقدرات احترافية، مسهمين في بناء مجتمعات حيوية ..التسجيل متاح من 15 مايو حتى 5 يونيو 2024سجّل الآن: https://t.co/gkT71QECHF May 15, 2024

برنامج واعد



تدريب وتأهيل أكثر من 500 مرشّح

