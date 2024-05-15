الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

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هل تنطبق الشروط عليك؟.. بشرى للشباب من الوطنية للإسكان

الوطنية للإسكان
الوطنية للإسكان NHC
أ أ
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أعلنت الوطنية للإسكان NHC عن إطلاق النسخة الرابعة من برنامج "واعد"، الذي تستهدف فيه تطوير قدرات الشباب العملية في القطاع العقاري.

يأتي ذلك بهدف تكوين قادة مؤثرين بمهارات عالية وقدرات احترافية، مسهمين في بناء مجتمعات حيوية.اضافة اعلان

تدريب 150 متدربًا ومتدربة

ويتضمن البرنامج لتدريب 150 متدربًا ومتدربة حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والماجستير، وذلك اعتبارًا من تاريخ 15 مايو 2024 وحتى 5 يونيو 2024.
ويمكن للراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط التسجيل عبر الرابط (من هنا).
وأوضحت الشركة الوطنية للإسكان، أن البرنامج مخصص للشباب السعوديين ممن لم يتجاوزوا الـ 25 عامًا، شريطة أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المستهدفة بمعدلٍ تراكمي لا يقل عن (5/ 3.75) أو (4/ 2.50).
وينفذ على فترة زمنية تبلغ 6 أشهر، وتُتيح فرصة العمل مع أفضل الخبراء المحترفين سواءً في المشاريع أو بين الأقسام داخل القطاعات في الشركة.
كما تشتمل على دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة تتنوع ما بين التدريب الحضوري، والافتراضي والإلكتروني، بالإضافة إلى جلسات توجيهية فردية وجماعية.

برنامج واعد

وأشارت إلى أن برنامج "واعد" يُعزز الاستثمار في تنمية الجيل القادم من حديثي التخرج في مختلف التخصصات، وذلك من خلال برنامج التدريب على رأس العمل الذي يشتمل على أساليب مختلفة للتطوير وإعدادهم للعمل بمهنية عالية، ودعم سوق العمل بمخرجات احترافية والإسهام في إثراء صناعة التطوير العقاري ودعم سوق العمل السعودي بسواعدٍ طموحه، ودعم المحتوى المحلي عن طريق تأهيل وتطوير القدرات البشرية من حديثي التخرج وتجهيزهم بشكل احترافي لسوق العمل من خلال استخدام أفضل القنوات التدريبية المناسبة، وتوفير فرصٍ نوعية للشباب والشابات في مختلف مناطق المملكة.

تدريب وتأهيل أكثر من 500 مرشّح

يشار إلى أن الشركة صممت البرنامج وفق خطة خمسية تستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 500 مرشّح من حديثي التخرج حتى عام 2025، وذلك ضمن جهودها المبذولة لدعم وتنمية المحتوى المحلي ببرامج تدريبية تستقطب من خلالها المواهب المستقبلية الشابة وتمكّنهم من العمل باحترافية واكتساب خبرات ومهارات متعددة في مجالات متنوعة عبر العمل مع أصحاب الخبرات العالية، التي بدورها ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتتبوأ المملكة مكانة ريادية على جميع الأصعدة وتكون في مقدمة دول العالم.

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