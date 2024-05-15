هل تنطبق الشروط عليك؟.. بشرى للشباب من الوطنية للإسكان

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أعلنت الوطنية للإسكان NHC عن إطلاق النسخة الرابعة من برنامج "واعد"، الذي تستهدف فيه تطوير قدرات الشباب العملية في القطاع العقاري.
يأتي ذلك بهدف تكوين قادة مؤثرين بمهارات عالية وقدرات احترافية، مسهمين في بناء مجتمعات حيوية.
تدريب 150 متدربًا ومتدربةويتضمن البرنامج لتدريب 150 متدربًا ومتدربة حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والماجستير، وذلك اعتبارًا من تاريخ 15 مايو 2024 وحتى 5 يونيو 2024.
ويمكن للراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط التسجيل عبر الرابط (من هنا).
وأوضحت الشركة الوطنية للإسكان، أن البرنامج مخصص للشباب السعوديين ممن لم يتجاوزوا الـ 25 عامًا، شريطة أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المستهدفة بمعدلٍ تراكمي لا يقل عن (5/ 3.75) أو (4/ 2.50).
وينفذ على فترة زمنية تبلغ 6 أشهر، وتُتيح فرصة العمل مع أفضل الخبراء المحترفين سواءً في المشاريع أو بين الأقسام داخل القطاعات في الشركة.
كما تشتمل على دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة تتنوع ما بين التدريب الحضوري، والافتراضي والإلكتروني، بالإضافة إلى جلسات توجيهية فردية وجماعية.
يسرنا الإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من برنامج #واعد الذي نستهدف فيه تطوير قدرات الشباب العملية في القطاع العقاري، ليكونوا قادة مؤثرين بمهارات عالية وقدرات احترافية، مسهمين في بناء مجتمعات حيوية ..— NHC الوطنية للإسكان (@SaudiNHC) May 15, 2024
التسجيل متاح من 15 مايو حتى 5 يونيو 2024
سجّل الآن:https://t.co/gkT71QECHF pic.twitter.com/HQHKa7uYrG