هل تم تمديد الدعم الإضافي؟.. حساب المواطن يجيب

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لم يُحسم بعد مصير الدعم الإضافي المؤقت، الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى شهر سبتمبر الجاري. اضافة اعلان

وفي رده على استفسارات المستفيدين، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، إنه "تنفيذًا للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023".



اهلا بك ، تنفيذاً للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 15, 2023

الدعم الإضافي



كم الدعم الإضافي؟



وفي يوليو 2022م، صدر توجيه ملكي يتضمن تخصيص مبلغ (20) مليار ريال منها (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م.إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.ومع انتهاء العام المالي لعام 2022م، صدر توجيه ملكي في يناير 2023م، بتمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي والذي استمر لشهر مارس الماضي.وعقب انتهاء مدة التمديد الثانية، أمر خادم الحرمين بتمديد الدم الإضافي لمدة أربعة أشهر، وذلك حتى شهر يوليو الماضي، إلى جانب إعادة فتح التسجيل به وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.وفي أغسطس الماضي، صدر توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.ويهدف القرار إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.-كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.-التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.





المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

