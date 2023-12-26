هل تفويض السيارة يمنع إصدار تأشيرة الخروج النهائي؟.. توضيح مهم من "الجوازات"

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تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن إمكانية استخراج تأشيرة الخروج النهائي حال وجود تفويض على سيارة لمدة سنة.





هل تفويض السيارة يمنع إصدار تأشيرة الخروج النهائي؟ اضافة اعلان





شروط تمديد التأشيرة

شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلة



أهلًا بك، يشترط إنهاء كافة الحقوق الخاصة لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي. نسعد بك — الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) December 26, 2023

وتساءل المستفيد قائلا: "عندي تفويض على سيارة مدة سنة ومؤسستي ستفعل خدمة الخروج النهائي هل تفويض السيارة يمنع إصدار تأشيرة الخروج النهائي ؟ .. عشان ألغي التفويض لو بيمنع".وأضافت الجوازات: "يشترط إنهاء كافة الحقوق الخاصة لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي".في وقت سابق، أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يتم تمديد التأشيرة عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ ٧ أيام.واشترطت الجوازات وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء.جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" في إطار ردها على استفسار مواطن حول إمكانية تمديد التأشيرة أم لا.تمكين الأفراد المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية فقط.1ـ في وقت التمديد يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة سبعة أيام أو أقل , أو ان لا يكون مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام متضمنة تاريخ الانتهاء.2ـ أن يكون صاحب التأشيرة (الزائر) متواجدًا داخل المملكة العربية السعودية.3ـ سداد رسوم تمديد التأشيرة.4ـ سريان جواز صاحب التأشيرة (الزائر) وقت عملية التمديد.5ـ أن يكون كل من طالب التأشيرة وصاحب التأشيرة (الزائر)على قيد الحياة.6ـ أن لا يكون على صاحب التأشيرة (الزائر) مخالفات مرورية غير مدفوعة.7ـ يجب أن تغطي مدة التأمين الطبي فترة التمديد المطلوبة.8ـ يمكن تمديد تأشيرة الزيارة من نوع "مفردة" فقط.