الثلاثاء، 13 جمادى الثانية 1445 ، 26 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل تفويض السيارة يمنع إصدار تأشيرة الخروج النهائي؟.. توضيح مهم من "الجوازات"

تفويض السيارة - الجوازات
تفويض السيارة - ابشر - الجوازات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن إمكانية استخراج تأشيرة الخروج النهائي حال وجود تفويض على سيارة لمدة سنة.

هل تفويض السيارة يمنع إصدار تأشيرة الخروج النهائي؟اضافة اعلان


وتساءل المستفيد قائلا: "عندي تفويض على سيارة مدة سنة ومؤسستي ستفعل خدمة الخروج النهائي هل تفويض السيارة يمنع إصدار تأشيرة الخروج النهائي ؟ .. عشان ألغي التفويض لو بيمنع".

وأضافت الجوازات: "يشترط إنهاء كافة الحقوق الخاصة لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي".

شروط تمديد التأشيرة



في وقت سابق، أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يتم تمديد التأشيرة عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ ٧ أيام.

واشترطت الجوازات وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء.
جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" في إطار ردها على استفسار مواطن حول إمكانية تمديد التأشيرة أم لا.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلة

تمكين الأفراد المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية فقط.
1ـ في وقت التمديد يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة سبعة أيام أو أقل , أو ان لا يكون مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام متضمنة تاريخ الانتهاء.
2ـ أن يكون صاحب التأشيرة (الزائر) متواجدًا داخل المملكة العربية السعودية.
3ـ سداد رسوم تمديد التأشيرة.
4ـ سريان جواز صاحب التأشيرة (الزائر) وقت عملية التمديد.
5ـ أن يكون كل من طالب التأشيرة وصاحب التأشيرة (الزائر)على قيد الحياة.
6ـ أن لا يكون على صاحب التأشيرة (الزائر) مخالفات مرورية غير مدفوعة.
7ـ يجب أن تغطي مدة التأمين الطبي فترة التمديد المطلوبة.
8ـ يمكن تمديد تأشيرة الزيارة من نوع "مفردة" فقط.




اقرأ أيضا

شروط تجديد جواز السفر للتابعين.. وبند خاص لمن بلغ 10 سنوات

كيف تحصل على قطعة أرض في مخططات "سكني"؟

بالإنفوجراف.. 6 شروط للتقديم على وظائف جدارات

عاجل.. خطوات الاطلاع على نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي

"قوى": توثيق العقود إلزامي.. ومن حق الموظف القبول أو الرفض

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الجوازات 2:00 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن عدم وصول جواز السفر القديم بعد تجديده

هيئة الزكاة 1:58 م السبت، 16 ديسمبر 2023

"الزكاة والضريبة" تكشف معلومات مهمة عن ضريبة التصرفات العقارية

وزارة الصحة 4:00 م السبت، 16 ديسمبر 2023

عاجل.. هل تحصل المؤسسات الصحية على رسوم مقابل طلب الإجازة المرضية؟.. توضيح مهم من "الصحة"

-الجوازات .. 9:02 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. "الجوازات" توضح خطوات مهمة حال تعذر تجديد الإقامة لمن هم خارج المملكة

اقرأ أيضا

الصناعات العسكرية2
1:08 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية.. رابط وشروط التوظيف المبتدئ بالتدريب

مجلس الضمان الصحي
12:24 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

كيفية تغطية نفقات حادث السير من مجلس الضمان الصحي

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
11:36 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بعدة مدن

مستشفى-الملك-فيصل-التخصصي
11:12 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي لجميع المؤهلات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

WhatsApp Image 2023-12-26 at 5.26.01 PM
7:00 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. "القريقري" يكشف مفاجأة عن قاتل ابنه أدت للعفو عنه ( تفاصيل جديدة ومؤثرة)

تفويض السيارة - الجوازات
6:02 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

هل تفويض السيارة يمنع إصدار تأشيرة الخروج النهائي؟.. توضيح مهم من "الجوازات"

2023-12-26_17-09-00
6:00 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. بعد اختفائهما.. العثور على مواطن ورفيقه الكويتي متوفيان في العراق

WhatsApp Image 2023-12-26 at 4.24.06 PM
5:27 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

انفجارات تدوي في سماء مدينة عربية وأجسام غريبة تسقط على شواطئها

حساب المواطن - التسجيل
5:00 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. كيفية تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

شركات الكهرباء
4:34 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

طريقة ورابط تعديل البيانات الشخصية لدى شركة الكهرباء