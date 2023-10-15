هل تغيير بلد الاستقدام متاح حالياً؟ مساند يجيب

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أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، إمكانية تغيير بلد الاستقدام.

جاء ذلك في رد من مساند على سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه : "بعد ما أصدرت التأشيرة أرغب بتغيير بلد الاستقدام(جنسية العامل) هل ذلك متاح؟" اضافة اعلان





تغيير بلد الاستقدام



خطوات توثيق العقود



تسليم الرواتب للعمالة



فترة التجربة للعمالة



المسؤول عن العامل



وأجابت منصة مساند، بقولها : "الرجاء إرفاق رقم الطلب الذي تمت الموافقة عليه، وتم إصدار التأشيرة له مسبقا حتى يتم مراجعة الطلب"وفي وقت سابق، أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، خطوات توثيق العقد عبر منصة مساند بالتفصيل.وتشمل خطوات توثيق العقود عبر منصة مساند ما يلي:1- اختر صفحة العقود2- ثم خيار التوثيق في قسم الطلبات الجديدة3- أكمل خطوات طلب توثيق العقد وأرسل الطلب4- سيتم إرسال الرابط إلى العامل عبر رسالة نصية5- على العامل استخدام رقم الإقامة ثم رمز التحقق للدخول والموافقة على توثيق العقدوكانت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة قد أوضحت، أفضل طريقة لتسليم الرواتب للعمالة بمختلف أنواعها.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن أفضل طرق تسليم الرواتب للعمالة.وأجابت مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك، لتسليم الرواتب اتبع الخطوات التالية:- قم بتحميل تطبيق اس تي سي باي- قم بإنشاء حساب للعامل/ـة- قم باختيار أيقونة مساند لاستعراض وإضافة العمالة- اختيار دفع راتب وقم بإدخال الراتب الشهري ومدة العمل- حدد المحفظة المطلوبة واضغط تأكيد لإتمام عملية التحويل.كما حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، فترة التجربة للعمالة المنزلية بعد الاستقدام والطرف المسؤول عن فترة التجربة.جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، ردا على سؤال مغرد قال فيه "هل العمالة المنزلية أول 3 شهور تجربة؟".وأجابت منصة مساند بقولها "يكون الطرف الأول مسؤولاً عن العامل الذي توسط باستقدامه لمده لا تقل عن ( 90يوما ) من تاريخ قدومه للمملكة".وأضافت منصة مساند "يتحمل الطرف الثاني في حال انتهاء فترة مسؤولية الطرف الأول عن العامل".