الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

هل تغيير بلد الاستقدام متاح حالياً؟ مساند يجيب

منصة مساند
منصة مساند
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، إمكانية تغيير بلد الاستقدام.
جاء ذلك في رد من مساند على  سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه : "بعد ما أصدرت التأشيرة أرغب بتغيير بلد الاستقدام(جنسية العامل) هل ذلك متاح؟"اضافة اعلان

تغيير بلد الاستقدام


وأجابت منصة مساند، بقولها : "الرجاء إرفاق رقم الطلب الذي تمت الموافقة عليه، وتم إصدار التأشيرة له مسبقا حتى يتم مراجعة الطلب"
وفي وقت سابق، أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، خطوات توثيق العقد عبر منصة مساند بالتفصيل.
وتشمل خطوات توثيق العقود عبر منصة مساند ما يلي:

خطوات توثيق العقود


1- اختر صفحة العقود
2- ثم خيار التوثيق في قسم الطلبات الجديدة
3- أكمل خطوات طلب توثيق العقد وأرسل الطلب
4- سيتم إرسال الرابط إلى العامل عبر رسالة نصية
5- على العامل استخدام رقم الإقامة ثم رمز التحقق للدخول والموافقة على توثيق العقد

وكانت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة قد أوضحت، أفضل طريقة لتسليم الرواتب للعمالة بمختلف أنواعها.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن أفضل طرق تسليم الرواتب للعمالة.

تسليم الرواتب للعمالة


وأجابت مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك، لتسليم الرواتب اتبع الخطوات التالية:
- قم بتحميل تطبيق اس تي سي باي
- قم بإنشاء حساب للعامل/ـة
- قم باختيار أيقونة مساند لاستعراض وإضافة العمالة
- اختيار دفع راتب وقم بإدخال الراتب الشهري ومدة العمل
- حدد المحفظة المطلوبة واضغط تأكيد لإتمام عملية التحويل.

فترة التجربة للعمالة


كما حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، فترة التجربة للعمالة المنزلية بعد الاستقدام والطرف المسؤول عن فترة التجربة.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، ردا على سؤال مغرد قال فيه "هل العمالة المنزلية أول 3 شهور تجربة؟".

المسؤول عن العامل


وأجابت منصة مساند بقولها "يكون الطرف الأول مسؤولاً عن العامل الذي توسط باستقدامه لمده لا تقل عن ( 90يوما ) من تاريخ قدومه للمملكة".
وأضافت منصة مساند "يتحمل الطرف الثاني في حال انتهاء فترة مسؤولية الطرف الأول عن العامل".



اقرأ أيضا

حساب المواطن
11:25 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إخراج الابن من ضمن التابعين

مجلس الضمان الصحي
9:40 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

المجلس الصحي يعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

البنك المركزي ساما
8:02 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

البنك المركزي يعلن برنامج التدريب التعاوني للفصل الثاني 2024م

حساب المواطن
7:58 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

كيف يتم حذف المستند المنتهي في حساب المواطن؟

اقرأ أيضا

حساب المواطن يوضح كيفية الاعتراض على الدفعات المالية

هل يصل الحد لمانع لـ 20 ألف ريال؟ حساب المواطن يوضح

كيف تعرف الحد المانع في حساب المواطن؟

ابتداءً من الغد.. أول انخفاض في درجات الحرارة هذا الموسم بالمملكة

التأمينات تكشف: الإعفاء من غرامات التأخير في تلك الحالة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

منصة مساند 7:55 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

مساند يوضح طريقة الحصول على عقد التوسط والقياسي

منصة مساند 6:03 م السبت، 07 أكتوبر 2023

لا يوجد مدفوعات رغم إلغاء التأشيرة.. مساند يعلق

منصة مساند 6:04 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

منصة مساند: 5 خطوات لتوثيق العقود نظامياً

منصة مساند 5:56 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

مساند يوضح أفضل طريقة لتسليم الرواتب للعمالة

اقرأ أيضا

جامعة الملك سعود1
2:33 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

الضمان الاجتماعي
2:24 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

"الموارد" تحسم.. هل تؤثر وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي؟

هيئة سوق المال
2:23 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

هيئة سوق المال تعلن فتح باب التقدم لبرنامج تدريبي بمزايا تنافسية

أبشر
2:21 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

توضيح مهم من أبشر حول مزاد اللوحات الإلكترونية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
11:25 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إخراج الابن من ضمن التابعين

أهم 10
8:44 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

أهم 10.. تطبيق الدوام الشتوي بالمدارس والعقوبات المحظورة على الطلاب

حساب المواطن
7:58 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

كيف يتم حذف المستند المنتهي في حساب المواطن؟

حساسية العين
7:43 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

الأرقام تكشف زيادة الإنتاجية في العمل بعد إجراءات عمليات العيون

ة
7:16 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

"وقف الغلسة" لتشجيع الناس على صلاة الفجر.. هل سمعت به من قبل؟

حساب المواطن
6:03 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

حساب المواطن يوضح كيفية الاعتراض على الدفعات المالية